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批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

▲黃國昌22日出席民眾黨記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃國昌22日出席民眾黨記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德昨宣布，立法院通過《核管法》後，台電依法行文請經濟部評估，確認核二、核三廠具備重啟條件，現在台電已經在準備重啟的程序，月底就會把重啟計劃送到核安會審議。對此，民眾黨主席黃國昌今（22日）表示，去年5月13日《核管法》修正後，民進黨抹黑、抹紅，只是為了發動大罷免，造成全民慘賠上兆，請問賴清德，這些成本誰要負責？這是重要的歷史時刻，民進黨該痛定思痛，對錯誤的能源政策，把所有的苦果讓人民負擔，正式地道歉。

民眾黨22日上午舉辦「正視產業民生 有序重啟核電」記者會。對於賴清德核二廠、核三廠準備重啟的計畫，黃國昌在記者會中說，這不僅代表民進黨重大立場轉變，民進黨終於意識到「非核家園」神主牌，過去所擁抱的意識形態已經沒辦法滿足台灣，無論是發展科技產業、AI、淨零碳排，或是民生需要；面對賴清德的宣示，民眾黨認為這是一個正確且必要的決定，但走到今天，也必須誠實面對過去怎麼走過這條路，才能有智慧思考未來。

黃國昌指出，從2024年開始，民眾黨不斷呼籲過去民進黨政府的綠電政策已徹底失敗、跳票，不僅沒辦法滿足供電穩定的需求，甚至變成貪汙腐敗溫床，最後苦果是由全民承擔，甚至面對中共對台軍事威脅升高同時，民進黨能源政策罔顧國家安全，高比例壓在天然氣，結果安全存量僅10天，沒辦法滿足國安面臨的挑戰。然而這些苦口婆心對政府的建言、主張修正《核管法》，民進黨一意孤行，最後由在野黨推動《核管法》修正中，民進黨極盡汙衊、抹黑、抹紅，把在野推動《核管法》修正掛勾是配合中共、弱化台灣的證據，甚至當該法三讀修正通過後，當成大罷免的理由。

黃國昌表示，正告賴清德，不要掌握總統話語權就顛倒是非。因為去年《核管法》三讀修正後，卓榮泰說即使三讀也不會考慮重啟核電、提出申請，核三廠會按時程停機，進一步除役，所以民眾黨才發起核三延役公投，結果站出來呼籲全民投下不同意票的也是賴清德；最後公投結果，434萬張同意票大於151萬張不同意票，只是民進黨繼續冷嘲熱諷，指責民眾黨浪費公帑，甚至說沒投票的人都反對核三延役，這些言論今天看起來，何其諷刺、荒謬。

黃國昌點名，過去民進黨立委吳思瑤說在野拼《核管法》闖關，沒有共識、是為表決而表決，更說黑箱版本可以表決嗎？還在議場看到綠委舉牌叫囂，說核廢家園人人嫌、核電老舊不應延；核廢料問題，綠委林宜瑾說大家有沒有想想核廢料放哪，不要做一個不負責的修法者，請問林今天打算出來怒嗆賴清德，怎麼可以為不負責任修法表達感謝嗎？綠委范雲說《核管法》修法是不負責任、不專業的修法，請問范雲今天打算出來怒嗆賴，怎麼會感謝不負責任的修法嗎？

黃國昌表示，若非在野黨頂著壓力、扛起責任，今天民進黨有辦法面對自己錯誤的能源政策嗎？可以馬上在《核管法》修法通過後的架構下及時矯正嗎？去年5月13日《核管法》修正後，民進黨的抹黑、抹紅，只有一個目的，就是不顧台灣國安上能源韌性的欠缺，不顧民生經濟電費持續膨脹，只為了發動大罷免、抹黑、抹紅在野，造成全民慘賠上兆。無論是撥補台電超過3500億，台電累積虧損超過4000億，更重要的是過去這幾年人民所面對的是一漲再漲的電價，請問民進黨政府、賴清德，誰要負責這些成本？這是一個重要的歷史時刻，民進黨該痛定思痛，對錯誤的能源政策，把所有的苦果讓人民負擔，正式地道歉。

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