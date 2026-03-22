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前特助涉「美濃大峽谷」案　高雄市議員朱信強突宣布不再參選

▲▼高雄市議員朱信強宣布不再參選 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員朱信強宣布不再參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2026年底將迎九合一大選，不過，高雄市旗美區無黨籍市議員朱信強21日晚間無預警發出聲明，宣布將不再參選連任，讓後續選戰再添變數。由於朱信強前特助石麗君涉入美濃大峽谷爭議案，外界認為可能與此案有關，他則說，對於自身在領導與統御上的不足，願誠實面對並承擔應有責任，感謝鄉親多年來的支持與信任。

朱信強自民國90年投入農會服務，歷任二屆農會理事長、三屆市議員，投入公共事務已長達25年。但朱信強21日晚間透過臉書粉專發出聲明，針對外界關心是否參選第五屆高雄市議員一事，經審慎思考後，決定不再參選。

朱信強說，他25年來始終深耕基層，與農民並肩同行，關心農業發展，推動地方基礎建設，盡心盡力、不敢懈怠。不過，一路走來，雖有努力的成果，亦有未盡圓滿之處，對此始終心懷感恩，亦深自反省。

▲▼高雄市議員朱信強宣布不再參選 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員朱信強宣布不再參選 。（圖／記者賴文萱翻攝）

突然宣布不再參選市議員，外界解讀可能與前特助石麗君涉入美濃大峽谷爭議案有關。朱信強則在聲明裡說，原本人生另有規劃，期盼能在適當時刻從容轉身，為這段公共服務歷程畫下圓滿句點；然而世事多變，未能如願，心中難免留下遺憾。對於自身在領導與統御上的不足，願誠實面對，並承擔應有責任。

最後，朱信強也感謝鄉親多年來的支持與信任，讓他有機會為地方付出心力。雖不再參選第五屆議員，但對農業的關懷與對地方的情感不會改變，鄉親有需要我服務的地方，一定全力以赴，守護家園。

朱信強表示，期盼有更多優秀人才投入公共事務，延續對農業的重視與對地方的用心，讓地方持續進步、穩健發展。他也向所有支持與指教的鄉親，致上最誠摯的感謝，並深深一鞠躬。

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