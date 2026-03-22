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用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷實測：真的有差

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲示意圖。（圖，下同／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

手機電池在一般情況下，可使用3年左右，甚至撐4、5年，雖然電池健康度勢必隨著使用時間逐漸下降，但使用上的習慣，對電池仍有一定影響。一名網友就分享，替手機開啟「充電上限80%」功能，原本只是抱著「可能比較不傷電池」的想法使用，沒想到實際用了之後，感覺電池健康度維持得比預期更好。

充電上限開到80％

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一名女網友表示，手機其實可以調整充電上限，「我手機都會開充電上限80%這個功能」，本來只是想說比較不傷電池，沒想到實際使用後真的很有感，「剛開始只有充到80%其實還蠻沒有安全感的，但其實都是夠用的！」

她透露，上一支使用的是iPhone 16 Pro Max，大約用了快一年時間，賣掉之前電池健康度還維持在94%，「如果當初沒這樣充，我覺得應該早就掉到90%以下了」。

平時她還有2個習慣，不讓電池掉到20%以下，盡量維持在中間區間使用，她表示，現在使用iPhone 17 Pro Max 4個月了，電池健康度仍保持100%。她也提到，自己是手機重度使用者，一天大約使用10小時，包含打遊戲、看影片，甚至會邊充邊用。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光，網友表示，「盡量不要手機發燙時充電，以及盡量不要讓電量低於10%，感覺比較有用 」、「我覺得不打手遊跟不要邊充電邊用有差耶」、「健康度參考就好，手機本來就是消耗品」、「我覺得電池本身的品質最重要欸！使用方式倒是其次」。

事實上，3C達人Tim哥曾分享，使用1年的iPhone，電池健康度在86％-100％為正常，81％-85％則代表使用習慣可能需改進，如果2、3年後健康度低於80％，就要考慮更換電池了；同時，他也建議，最好不要讓手機電量低於20％才充電，然後要避免長期處於高溫或低溫狀況

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