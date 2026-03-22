李四川被爆見天道盟　蘇巧慧給建議：跟什麼人往來參選人要謹慎

▲國民黨新北市長參選人李四川和天道盟天和會副會長游象賢見面。（圖／翻攝自Facebook／游象賢）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川爆出月初和天道盟天和會副會長游象賢見面，游象賢6日也在臉書高調發出與李四川的合照，並強調，「全力支持李四川、中和區後援會」，引發熱議。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（22日）表示，選舉過程中會遇到很多人，但要跟什麼樣的人往來到什麼程度，參選人當然要謹慎。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（22日）參加五股集福宮福德爺重建上樑大典，談及國民黨新北市長參選人李四川被爆出月初和天道盟天和會副會長游象賢見面，蘇巧慧表示，在選舉過程中會遇到很多人，但到底要和什麼樣的人事物往來、到什麼樣程度，作為參選人當然要謹慎。

蘇巧慧指出，就自己狀況，她就是按照她的節奏，拜訪更多鄉親，也跟地方重要的人有更多接觸，「我希望遇到的人都是能提供新北好建議的重要人士」。

▲李四川與游象賢（左1）合影。（圖／翻攝自Facebook／游象賢）

媒體也關切，新北大巨蛋選址，李四川認為，在市區、交通方便、遠離住宅區，會是好地方。蘇巧慧表示，她是樹林的立法委員，當然支持重大建設要能落腳樹林，也會盡力爭取。

蘇巧慧指出，但是關於大巨蛋，她一向尊重專業評估跟建議，所以到底大巨蛋應該落腳在哪裡，其實從土地徵收、交通動線到未來的營運，都應該非常審慎納入所有評估裡面。

蘇巧慧期盼，重大建設要經過完整評估後，甚至是在工程過程中，會對在地造成什麼影響，也都要能夠和在地居民有完整溝通，讓居民充分了解，才能帶動地方產業發展，也才能真正孵出一顆好的新北大巨蛋。

此外，針對李四川昨表示，未來若評估可行，會跟進營養午餐免費政策，蘇巧慧表示，其實這一次在她推出的「六大福利政見」裡面，就是非常紮實地和在地議員、參選人們討論後所推出的。從免費營養午餐、減輕醫療負擔、免費腸病毒與輪狀病毒疫苗，到早產兒家庭照顧津貼，這些都是為了減輕家庭的照顧負擔。

蘇巧慧說，謝謝國民黨方面的肯定，「這代表我們所提出來的方向是正確的」，她會繼續提出更多的願景和政見，希望好的事情大家一起來，只要讓新北市更好，她都願意努力。

▲蘇巧慧參加五股集福宮福德爺重建上樑大典。（圖／蘇巧慧辦公室提供）