賴清德鬆口重啟核二核三　藍問賴品妤：還會怒罵「重啟個屁？」

▲前綠委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨日表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，經濟部審慎評估後回文台電，表達核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計畫送核安會審議。國民黨議員李明賢則狠酸民進黨前立委賴品妤，不知道賴知道後，還會不會憤怒地怒罵賴清德「重啟個屁？」

去年5月17日核三廠2號機停機，達成民進黨政府「非核家園」政策目標，不到一年，賴清德昨天出席磐石會長交接典禮期間公開表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台電已經在準備重啟的程序。致詞中賴清德還說，其實若沒用到核能，2032年台灣的電力供應都可以穩定供應、備載容量也都穩定。

李明賢表示，賴清德昨天的談話，「是返核？還是反核？」賴清德總統宣布核二、核三「準備重啟計畫」，是不是代表非核家園政策英規賴不隨？還是重重的打臉民進黨的能源政策從頭到尾都是錯誤的？

由於新北市長侯友宜參選2024大選時，曾發表能源政策主張「以核減煤」，讓核一、核二、核三廠延役，並推動重啟核四，遭到賴品妤痛罵「重啟個屁」，當時還被侯辦反嗆「雲豹小公主」怕影響自家財路？李明賢諷刺，不知道賴品妤知道後還會不會憤怒的怒罵賴清德「重啟個屁？」文青咖啡店的反核旗幟是不是要趕快收起來了呢？當年做的「核電歸零」貼紙，會不會再為了賴清德的核電重啟計劃，做「核電重啟」貼紙來讚頌賴清德的豐功偉業呢？

