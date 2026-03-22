李四川中和後援會跑攤　跟天道盟副會長、職棒簽賭組頭合照曝

▲李四川中和後援會跑攤，跟天道盟副會長合照曝光。（圖／游象賢臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川剛起跑選戰行程，近日有網友Kevinlin.0707在社群平台threads上發出貼文，指出李四川3月6日的不公開行程中，與天道盟天和會副會長游象賢見面，而游象賢也PO出兩人的合照。對此，鏡周刊媒體人林俊宏也在直播節目中表示，中和游家在當地相當有勢力，游象賢過去是中和市民代表會主席，其兒子游輝冗為現任議員，另外其堂哥也曾是地方要角議員，過去甚至想與中和張家拚立委，政治企圖心濃厚。

近日，一位網友Kevinlin.0707在threads上指出，李四川在3月6日一個不公開行程中，與天道盟天和會副會長游象賢密會，而游象賢也高調貼出與李四川的合照，強調「全力支持李四川、中和區後援會」。

對此，鏡周刊媒體人林俊宏於鏡新聞政論節目中《有話鏡來講》公開表示，這原本是李四川的不公開行程，但沒想到被游象賢「開地球（公開）」。他說，中和游家在當地相當有勢力，游象賢過去是中和市民代表會主席，其兒子游輝冗為現任議員，另外其堂哥也曾是地方要角議員，過去甚至想與中和張家拚立委，政治企圖心濃厚。

林俊宏指出，當年撞球天后、「漂亮寶貝」陳純甄突然消失，就是因涉嫌職棒簽賭欠債1、2千萬賭債，而此案中間關鍵人物疑就是游象賢（組頭），後來游也因賭博罪遭判刑。