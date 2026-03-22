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伊朗飛彈射程達4000公里　以色列警告：射程涵蓋倫敦、巴黎

▲▼ 伊朗飛彈。（圖／路透）

▲伊朗飛彈。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗20日朝印度洋的美英聯合軍事基地發射飛彈。以色列國防軍21日晚間表示，這次的攻擊顯示伊朗擁有射程4000公里的武器，對歐洲、亞洲、非洲數十個國家構成直接威脅，「我們一直都在強調：伊朗恐怖政權構成的是全球性威脅。現在，他們有能夠打到倫敦、巴黎或柏林的飛彈」。

伊朗射洲際飛彈　以色列：射程覆蓋歐洲各國

中東之眼、福斯數位新聞等報導，伊朗證實朝印度洋狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）的英美聯合軍事基地發射彈道飛彈，儘管行動未能成功，一枚在途中失效、一枚被美國軍艦攔截飛彈擊中，但仍顯示伊朗的飛彈能力已突破先前對外承認的極限。

此前，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）聲稱，伊朗把飛彈射程控制在2000公里以下，因為對美歐並無敵意。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）指出，這些飛彈並非針對以色列，其射程可達歐洲各國首都，柏林、巴黎與羅馬都在直接威脅範圍內。軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）則稱伊朗在開戰前 3 天還堅稱沒有長程飛彈，如今謊言再度破滅。

聯合反對核子伊朗（UANI）政策主任布羅德斯基（Jason Brodsky）表示，這可能是伊朗革命衛隊在最高領袖哈米尼死後奪權的訊號，「當哈米尼還活著時，他限制伊朗飛彈計畫的射程」，如今革命衛隊內部渴望擴大射程的聲音正主導戰略走向，「這次射飛彈很可能是在釋放訊號，展示革命衛隊具備威脅中東以外美方盟友的能力」。

美國外交政策委員會副會長伯曼（Ilan Berman）認為，伊朗此舉印證川普關於伊朗構成迫在眉睫威脅的觀點，伊朗戰略計劃日益成熟，已使該政權所構成的威脅急劇成長，影響範圍遠超中東地區。

伯曼也說，伊朗朝狄耶戈加西亞島的英美聯合軍事基地發射飛彈，證實其在此目標上取得實質進展，已有能力威脅到中歐與東歐等同等距離的目標，「如果不加干預，伊朗的彈道飛彈很快就會達到洲際射程」。

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