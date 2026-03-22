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魚池鄉3棟連棟透天厝大火　雜物、瓦斯桶助燃...8小時撲滅

▲魚池鄉大雁村山楂腳巷住宅日前發生火警。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲魚池鄉大雁村山楂腳巷住宅日前發生火警。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

魚池鄉大雁村一處連棟透天厝民宅，日前近傍晚時間突然傳出火警，南投縣消防局動員魚池等4分隊、警義消等53員人車前往灌救，因火場門口和樓上堆滿雜物、茶葉等易燃物，費時約8小時才將火勢撲滅，所幸無人員受傷。

南投消防局指出，19日下午4時54分獲報，得知魚池鄉大雁村山楂腳巷24-6號民宅發生火警，立即出動魚池11、12、41、91、警消4名、義消20名、役男1名出勤救災救災，支援單位第二大隊、日月潭11、12、埔里61、中心碑11、61車，警消13名、義消13名、役男2名。

▲魚池鄉大雁村山楂腳巷住宅日前發生火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲魚池鄉大雁村山楂腳巷住宅日前發生火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

魚池消防車帶隊官及3名消防員先行抵達現場後，發現失火的是3棟連動住宅，一樓已全面燃燒，二樓大量濃煙竄出，門口還堆積雜物及數瓶瓦斯鋼瓶，立即由小隊長指揮隊員著個人裝備，先行出水控制瓦斯桶周圍等一樓火勢，並移開可燃物，並請求支援。

▲魚池鄉大雁村山楂腳巷住宅日前發生火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲魚池鄉大雁村山楂腳巷住宅日前發生火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

待支援抵達，由魚池分隊小隊長帶隊上樓撲滅2樓火勢，現場交由日月潭小隊長管制，因二樓倉庫堆積上千斤的茶葉，火勢撲滅不易，故由前方窗戶架梯進攻2樓窗戶，待火勢控制後，與支援警消、義消輪流背負氣瓶進攻2樓，並移除二樓的可燃物，終於傍晚5時59分控制住火勢，並於隔日凌晨0時54分進行殘火處理，現場人員、裝備器材清點後返隊。 

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