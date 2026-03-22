高雄看病有錢賺！名醫發想　診所掃QRcode登錄TOCC防登革熱

▲國內知名復健科醫師蔡昌學。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府衛生局持續推動登革熱TOCC問卷系統，不過你可能不知道，不少人現在看到的「診所掃QR CODE、填問卷、抽禮券」的防疫措施，政策源頭其實不是憑空冒出來，而是出自蔡昌學醫師當初在第一線門診現場的發想。蔡昌學醫師說：「醫療，不只是治療，更是一種持續守護。期許基層診所，能成為守護社區健康最堅實、最溫暖的第一道防線」。

高雄市衛生局20日選在蔡昌學復健科診所舉辦「登革熱TOCC問卷系統」推廣記者會，邀集疾管署高屏區管制中心主任王任鑫、高雄市醫師公會常務理事高耿耀、高雄縣醫師公會秘書長藍聖星、高雄市中醫師公會理事長陳俊龍、大高雄中醫師公會榮譽理事長楊啟聖等人出席，共同為這套系統站台。但是鮮少有人知道，這項政策是來自於蔡昌學醫師。

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蔡昌學表示，感謝高雄市衛生局在他的診所舉辦登革熱防治記者會，也感謝潘炤穎副局長、疾管處段延昌處長親臨主持，看到自己當初的一個發想，能在高雄市政府衛生局高效率推動下，快速落實並擴展到基層診所，內心真的非常感動，也備感榮幸。

▲高雄市衛生局推動主動填答TOCC。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市衛生局推動主動填答TOCC，目的是為了要防治登革熱。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他說，這套設計其實不複雜，民眾在候診時只要花約20秒，掃描QR CODE後完成TOCC五項問題填寫，醫師端就能在看診畫面即時看到相關資訊，讓門診流程更順暢，也讓疫情風險更早被辨識、被掌握。換句話說，原本醫師在診間內要一題一題問的事，現在被前移到候診階段，不只節省時間，也讓登革熱等傳染病的警訊可以更早浮現。

蔡昌學強調，醫療不只是治療，更是一種持續守護。他也期許基層診所不只是看病的地方，更能成為守護社區健康最堅實、最溫暖的第一道防線。而這套如今由高雄市政府衛生局快速落地、全面推展的TOCC問卷系統，正是從他最初的一個門診現場發想，最後變成整座城市的防疫工具。

▲推廣記者會就辦在蔡昌學醫師的復健科診所，強調基層醫療的重要 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局指出，這套TOCC問卷系統去年已首創全國，並與高雄轄內近600家診所合作，目的就是協助醫師在第一線問診時，更快掌握病人的旅遊史、職業別、接觸史與群聚史等資料，縮短通報隱藏期。如今搭配合約診所專屬QR CODE，民眾看診前先填，醫師看診時立刻接收資訊，整體防疫判斷速度明顯提升。

衛生局也同步宣布，即日起至5月底，民眾前往全市登革熱整合式TOCC合約院所就醫，只要主動掃描診所專屬QR CODE並完成問卷填答，即可參加抽獎。每月將抽出1萬元禮券1名、1千元禮券3名及100元禮券1000名，得獎名單預計於4月8日、5月6日及6月3日公布在衛生局官網。