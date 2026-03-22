全台搶「LOPIA超夯1甜點」庫存剩下1周！總經理道歉：生產端罷工

▲LOPIA提拉米蘇熱賣。（圖／翻攝自總經理水元仁志Threads）



記者施怡妏／綜合報導

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）店內熱賣甜點「提拉米蘇」，近日傳出短期恐缺貨。樂比亞總經理水元仁志表示，因義大利工廠近期罷工，已經持續一個月無法正常運作，原定4月進貨時程被迫延後；依目前估算，全台庫存僅能再販售約一周，之後可能要等到5月才有機會恢復供貨。

總經理水元仁志在Threads發文，該款提拉米蘇是由歐洲採購團隊歷經多次洽談後，才與當地廠商簽下獨家合作商品，上市後受到不少消費者歡迎，銷量亮眼，甚至可說是目前全台最熱賣的商品之一。

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義大利工廠罷工 4月進貨時程被迫延後



不過，近期供應端出現突發狀況，他透露，義大利近來因罷工影響，已經大約一個月無法正常生產，導致原本預計4月到貨的進貨安排被迫延後。

預計5月恢復供貨



總經理透露，以目前情況來看，全台現有庫存大約只夠再販售一周，之後恐怕就會出現一段空窗期，得等到5月才能逐步恢復供貨。對於可能造成消費者撲空，他也提前表達歉意，並透露5月將提高進貨規模，預計一次補進平時約3倍的數量，希望盡量滿足市場需求。

貼文曝光，網友紛紛表示，「好久沒買到了，原來是因為罷工，希望可以5月補貨成功」、「昨天去兩趟巨蛋店、今天又去一次，已經順利買到」、「還好缺貨前一次買了3條，冰起來吃超像冰淇淋，退冷之後口感會更滑順濃郁」。