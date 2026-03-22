　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台搶「LOPIA超夯1甜點」庫存剩下1周！總經理道歉：生產端罷工

▲▼ 。（圖／翻攝自總經理水元仁志Threads）

▲LOPIA提拉米蘇熱賣。（圖／翻攝自總經理水元仁志Threads）

記者施怡妏／綜合報導

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）店內熱賣甜點「提拉米蘇」，近日傳出短期恐缺貨。樂比亞總經理水元仁志表示，因義大利工廠近期罷工，已經持續一個月無法正常運作，原定4月進貨時程被迫延後；依目前估算，全台庫存僅能再販售約一周，之後可能要等到5月才有機會恢復供貨。

總經理水元仁志在Threads發文，該款提拉米蘇是由歐洲採購團隊歷經多次洽談後，才與當地廠商簽下獨家合作商品，上市後受到不少消費者歡迎，銷量亮眼，甚至可說是目前全台最熱賣的商品之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

義大利工廠罷工　4月進貨時程被迫延後

不過，近期供應端出現突發狀況，他透露，義大利近來因罷工影響，已經大約一個月無法正常生產，導致原本預計4月到貨的進貨安排被迫延後。

預計5月恢復供貨

總經理透露，以目前情況來看，全台現有庫存大約只夠再販售一周，之後恐怕就會出現一段空窗期，得等到5月才能逐步恢復供貨。對於可能造成消費者撲空，他也提前表達歉意，並透露5月將提高進貨規模，預計一次補進平時約3倍的數量，希望盡量滿足市場需求。

貼文曝光，網友紛紛表示，「好久沒買到了，原來是因為罷工，希望可以5月補貨成功」、「昨天去兩趟巨蛋店、今天又去一次，已經順利買到」、「還好缺貨前一次買了3條，冰起來吃超像冰淇淋，退冷之後口感會更滑順濃郁」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史上首見！湖人唐西奇連9戰轟30+率隊9連勝　卻恐遭禁賽處分
批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？
3飛彈襲首都！沙烏地阿拉伯攔截　驅逐伊朗武官限24小時離境
黃金遭5大利空夾殺　單週暴跌創43年最慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

面試38K工作！一問才知「要跑全台」傻了　網愣：勞資互雷戰

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷實測：真的有差

高雄看病有錢賺！名醫發想　診所掃QRcode登錄TOCC防登革熱

全台搶「LOPIA超夯1甜點」庫存剩下1周！總經理道歉：生產端罷工

藍皮解憂號年吸逾8萬旅客　車廂老舊「3年後決定去留」

只誇「你很棒」還不夠！讚美分3等級　家長沉默只會讓小孩更茫然

看演唱會怕跑廁所！她實測吃麻糬「膀胱超舒服」　醫曝吃法證實了

未來一周3波東北季風接力　迎風面轉涼降雨增

一過30歲秒「變高級大人」　她列5症狀：被笑是老人！全場爆共鳴

新同事「履歷像外掛」上工狂出包！他傻眼：最穩輸出是自介

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

面試38K工作！一問才知「要跑全台」傻了　網愣：勞資互雷戰

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷實測：真的有差

高雄看病有錢賺！名醫發想　診所掃QRcode登錄TOCC防登革熱

全台搶「LOPIA超夯1甜點」庫存剩下1周！總經理道歉：生產端罷工

藍皮解憂號年吸逾8萬旅客　車廂老舊「3年後決定去留」

只誇「你很棒」還不夠！讚美分3等級　家長沉默只會讓小孩更茫然

看演唱會怕跑廁所！她實測吃麻糬「膀胱超舒服」　醫曝吃法證實了

未來一周3波東北季風接力　迎風面轉涼降雨增

一過30歲秒「變高級大人」　她列5症狀：被笑是老人！全場爆共鳴

新同事「履歷像外掛」上工狂出包！他傻眼：最穩輸出是自介

登秀姑巒山失足！山友墜落邊坡頭部重傷　直升機吊掛救援送醫

前特助涉「美濃大峽谷」案　高雄市議員朱信強突宣布不再參選

山本由伸也是愛馬仕養馬人！香奈兒、LV精品收藏曝光　一字排開全是狠貨

台北3家五星飯店牛排吃到飽整理　最低899元無限續

南科工程師最愛餐酒館停業　LM店面月租3.3萬找下家

盤點東區9家特色餐酒館！300種世界精釀任挑、無國界創意料理

爆乳區、泰妹區...台中「另類地圖」瘋傳！老司機點頭：蠻準的

塗錯等於白擦！3個防曬易忽略細節　省用量、沒補擦效果大打折

快訊／高雄教會女子墜樓！跌落天井「血染玻璃」　教友直擊嚇壞

史上首見！湖人唐西奇連9戰轟30+率隊9連勝　卻恐遭禁賽處分

【睏嘎並軌】貓咪睡到跌下床...醒來尷尬裝沒事XD

生活熱門新聞

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

餐廳打烊客人還賴著不走　網曝1絕招

搶買黃金！北市「這一家」生意好到驚人

把握好天氣！　2波鋒面接力

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

中東戰爭衝擊　塑膠製品漲價了

34歲男打手遊突胸痛　竟是心肌梗塞

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

AI時代成功公式已失效　專家：14歲起探索，少走20年彎路

不是高薪？同工作「可以做超級久」　網曝1原因超重要

更多熱門

相關新聞

全家minimore引領「混搭潮甜學」！

全家minimore引領「混搭潮甜學」！

在追求極致味蕾體驗的時代，單一風味已無法滿足挑剔的甜點控了！近期全家minimore精準掌握甜點界最夯的「創新混搭」與「多層次」的趨勢，推出全新「混搭潮甜學」系列。將不同食材與質地大膽拆解再重組，讓每一口甜香都能在舌尖交織出意外驚喜！

全聯「神級甜點」被掃空！全場讚：茶香濃郁

全聯「神級甜點」被掃空！全場讚：茶香濃郁

台南三井二期LOPIA買一送一擠爆

台南三井二期LOPIA買一送一擠爆

高雄知名甜點店出包！草莓「發霉長毛」蛋糕滲水　

高雄知名甜點店出包！草莓「發霉長毛」蛋糕滲水　

深夜咖啡廳抹More新品牌開幕

深夜咖啡廳抹More新品牌開幕

關鍵字：

提拉米蘇樂比亞缺貨義大利罷工甜點

讀者迴響

熱門新聞

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

愛愛「3種姿勢」不要做！醫警告：沒對準一坐就骨折

網瘋傳「統一布布」全黃布丁將開賣　業者低調回應

賴清德重啟核電　前綠營幕僚驚嘆「神奇」：推倒神主牌

餐廳打烊客人還賴著不走　網曝1絕招

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面