賴清德鬆口重啟核電　楊智伃盤點民進黨反核發言：誰的臉最腫？

▲賴清德總統昨天鬆口研議核二、核三重啟可能性。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日公開表示，感謝立法院通過核管法（核子反應器設施管制法），通過後政府一定要依法行政，台電已在準備核二、核三重啟程序，3月底將重啟計畫送交核安會審議。角逐台北市松山、信義區區市議員提名的國民黨前發言人楊智伃舉出一份「打臉名單」，點名多位民進黨縣市長參選人與立委狠酸，「當時有多慷慨激昂，現在就有多尷尬。」

楊智伃指出，賴清德核能大轉彎，民進黨打臉大賽，誰的臉最腫？當時有多慷慨激昂，現在就有多尷尬！國民黨一向主張，台灣能源政策應該務實、理性、科學討論，核能一直都是應該、也必須被納入評估與使用的選項。

楊智伃認為，一直以來都是民進黨在污名化核能、扭曲核能，將能源政策上升為意識形態鬥爭，忽略台灣能源結構的現實需求。如今面對中東戰爭、能源配比嚴重失衡、能源安全儲備不足等危機，賴政府才突然大轉彎，死到臨頭才懸崖勒馬。但錯誤的能源政策所造成的後果，包括高漲回不去的物價、昂貴的電力成本、被迫增加的火力發電與空污壓力，以及浪費與破壞的能源投資，早已無法挽回。

楊智伃也點出，民進黨過去堅持的「非核」論述更是罄竹難書。擔心大家忘記，自己幫大家整理一下，來看看這些自我打臉的言論有多荒謬：

新北市參選人蘇巧慧：「拒絕國民黨重啟核電的野心；無核廢又安全才支持，重啟言之過早」。所以現在無核廢了嗎？蘇巧慧轉彎支持了嗎？

台中市參選人何欣純：「核廢料放你家好不好」。所以現在可以放賴清德家嗎？

民進黨台南市參選人陳亭妃：「反對核廢料，捍衛台灣安全」。現在要不要繼續反對？賴清德現在在妳的邏輯裡不捍衛台灣安全嗎？

高雄市參選人賴瑞隆：「台灣進入無核電時代；非核家園是朝野共識」「核三除役供電吃緊？用電無虞」「核三延役是專業問題，不該成為撕裂台灣的工具」。誰才是真正撕裂台灣？現在供電一樣無虞嗎？非核家園還是你們民進黨共識嗎？

彰化縣參選人陳素月：「台灣承受不起繼續使用超過40年的核電廠」。現在突然能承受了嗎？

民進黨雲林縣參選人劉建國：「老舊核電廠延役重啟，安全誰來負責？」。原本不安全，現在賴清德轉彎之後，突然很安全了嗎？

嘉義縣參選人蔡易餘：「沒有最終處理場，談什麼核電延役？」。現在最終處理廠呢？突然可以談了嗎？還是談談你為什麼要惹怒玄彬的粉絲吧？

嘉義市參選人王美惠：「核能安全是科學問題，不是公投就能解決」️。所以賴清德一個人能解決全部問題嗎？

台東縣參選人陳瑩：「核廢料風險誰來承擔？反對重啟核三」。以前有風險，現在賴清德轉彎，就沒有風險了嗎？

楊智伃說，除了這些縣市首長參選人，包含在大罷免期間，喊著大罷免大成功，說要罷免支持《核管法》修法，說要罷免支持核能的立委，那些參加大罷免的環保團體，現在該罷免賴清德跟這些委員了吧？包括立委吳思瑤、吳沛憶、林淑芬、吳秉睿、王定宇、黃捷、鍾佳濱、莊瑞雄、范雲、王義川、林楚茵等人。

楊智伃諷刺，從縣市長參選人到立委，從地方到中央，民進黨幾乎全面反對核電、反對延役、反對重啟，過去用意識形態封殺核能的是誰？把能源政策政治化的是誰？讓台灣能源結構失衡的是誰？今天不是國民黨改變立場，是民進黨終於承認現實。只是政策可以轉彎，電價回不去、空污回不去、錯誤投資回不去，而被民進黨耽誤的台灣，誰來負責？