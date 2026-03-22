看演唱會怕跑廁所！她實測吃麻糬「膀胱超舒服」　醫曝吃法證實了

▲一名網友嘗試在演唱會前吃麻糬，順利讓尿意減低。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

看演唱會、電影最怕中途想上廁所，就有一名網友分享，她在開場前吃了麻糬，竟意外減少尿意，讓她直呼「膀胱舒服到不行」。家醫科醫師温梓言便解釋，糯米確實能幫助身體暫時「鎖水」，延緩尿意產生，但吃法與搭配方式若不對，反而可能適得其反。

這名網友於Threads發文分享，過去看演唱會時，常常到後半場就會想上廁所，很影響觀看體驗，最近她便嘗試在開場前吃了客家糍粑，發現膀胱「舒服到不行」。而她也建議，最好提前1、2個小時吃，量不要吃太少也不要吃太多，否則可能會脹氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，吸引超過2.4萬人按讚，不少鄉民紛紛在底下留言，「麻糬真的很讚，不會想尿尿，肚子又不會太餓」、「食用級尿布」、「我決定去大巨蛋外面賣麻糬」、「3小時電影有救了各位」、「路過留，蜂蜜蛋糕也有用」、「在日本也是相傳演唱會前吃羊羹」、「上次高雄吃，我反而超後悔，一直想放屁」。

對此，家醫科醫師温梓言說明，麻糬的主要成分糯米是精緻澱粉，當攝取高碳水化合物時，身體會將其轉化為糖原儲存在肌肉與肝臟中，而每合成1克的糖原，身體必須同時抓取大約3至4克的水分，讓喝下去的水暫時鎖在組織裡，沒有直接流向腎臟製造尿液。

温梓言指出，因糯米黏性高、消化慢，像是海綿在胃裡緩慢釋放液體，這也會讓尿意感產生得比平常更晚，但要是單吃糯米也有可能讓血糖飆升太快而引發滲透性利尿，建議搭配一點蛋白質或油脂，如選擇肉粽、飯糰等，效果會更好。

温梓言提醒，這招是為了延緩尿意，不是完全不喝水，活動前2小時還是要「定時、定量、小口」補水，才不會讓腎臟壓力太大。

中醫師Alex則提到，正常情況下，腎臟每分鐘約生成1cc的尿液，每小時約為60cc，一場3小時演唱會差不多就是180cc，而膀胱大約累積200cc就會開始有尿意，300cc會感到尿急，若開場前1小時前開始限水，直到演唱會結束前1小時不超過100cc，有機會可以撐完整場。

Alex建議，如果演唱會場溫度過低，會引起「冷利尿」現象，因此最好注意保暖；演唱會開始前的那一餐應減少鹽分攝取，否則會引發口渴及加速尿液生成；當日避免喝茶、咖啡等利尿飲料；自覺頻尿的民眾，平時可以多吃「山藥」，有收攝體液的效果。

延伸閱讀

▸ 「台灣1小吃」被封台版杜拜巧克力 掀一票人共鳴：皮超好吃

▸ 她猶豫離職日壓星期天「能多領2天薪水」 過來人曝經驗：沒必要

▸ 原始連結