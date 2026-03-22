賴清德提出3原因重啟核電！　喊「台灣已經進入新的情勢」

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨天（21日）表示，政府已依法啟動重啟核電程序，引發政壇高度討論。對此，賴清德22日受訪時，提出3個考量重啟核電的原因，強調台灣已經進入新的情勢，經濟有非常明顯的發展，加上要因應氣候變遷與地緣政治的變化，電力建置除了量要足、要低碳以外，還要有能源韌性。

賴清德表示，核三廠二號機在去年 2025 年 5 月 17 號停止運轉之後，台灣就成功地進入非核家園。前總統蔡英文在 2016 年上任之後，所積極推動的綠能產業，包括太陽能光電、風力發電，所發的電量也已經成功地取代了核一、核二、核三廠原來的發電量。這一年多來，在非核家園的狀況之下，台灣所發的電力，備轉容量率大概都在10%左右，甚至更多，這表示台灣的電力供應是穩定的。

賴清德說，台灣已經進入一個新的情勢，這包括經濟有非常明顯的發展，再加上人工智慧時代建置算力中心，所需要的電力都超過我們原來的預估。

賴清德指出，第二是因應氣候變遷，歐盟祭出了 CBAM，要求目前是幾個產品，未來有可能會擴大，要進入歐盟一定要符合低碳、甚至零碳的要求。

賴清德說，第三是地緣政治的變化，台灣的電力建置除了量要足、要低碳以外，還要有能源韌性。所以，在立法院核管法通過之後，行政院回應民意的要求，讓台灣電力公司跟經濟部提出對核二廠、核三廠重啟的申請。

賴清德表示，未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況之下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

賴清德強調，在檢討核電廠是否重啟的時候，對於先進的核能，包括核融合或 SMR 是會持續關注，未來只要符合條件，政府是持開放的態度。另外，也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能源發電等等會持續推動。

賴清德認為，可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突，就是希望台灣國家能夠更有韌性，經濟產業可以持續發展，那社會也可以繁榮進步，這是最主要的目標。