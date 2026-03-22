　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德提出3原因重啟核電！　喊「台灣已經進入新的情勢」

▲▼ 賴清德出席「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式 。（圖／記者徐文彬攝）

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨天（21日）表示，政府已依法啟動重啟核電程序，引發政壇高度討論。對此，賴清德22日受訪時，提出3個考量重啟核電的原因，強調台灣已經進入新的情勢，經濟有非常明顯的發展，加上要因應氣候變遷與地緣政治的變化，電力建置除了量要足、要低碳以外，還要有能源韌性。

賴清德表示，核三廠二號機在去年 2025 年 5 月 17 號停止運轉之後，台灣就成功地進入非核家園。前總統蔡英文在 2016 年上任之後，所積極推動的綠能產業，包括太陽能光電、風力發電，所發的電量也已經成功地取代了核一、核二、核三廠原來的發電量。這一年多來，在非核家園的狀況之下，台灣所發的電力，備轉容量率大概都在10%左右，甚至更多，這表示台灣的電力供應是穩定的。

賴清德說，台灣已經進入一個新的情勢，這包括經濟有非常明顯的發展，再加上人工智慧時代建置算力中心，所需要的電力都超過我們原來的預估。

賴清德指出，第二是因應氣候變遷，歐盟祭出了 CBAM，要求目前是幾個產品，未來有可能會擴大，要進入歐盟一定要符合低碳、甚至零碳的要求。

賴清德說，第三是地緣政治的變化，台灣的電力建置除了量要足、要低碳以外，還要有能源韌性。所以，在立法院核管法通過之後，行政院回應民意的要求，讓台灣電力公司跟經濟部提出對核二廠、核三廠重啟的申請。

賴清德表示，未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況之下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

賴清德強調，在檢討核電廠是否重啟的時候，對於先進的核能，包括核融合或 SMR 是會持續關注，未來只要符合條件，政府是持開放的態度。另外，也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能源發電等等會持續推動。

賴清德認為，可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突，就是希望台灣國家能夠更有韌性，經濟產業可以持續發展，那社會也可以繁榮進步，這是最主要的目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史上首見！湖人唐西奇連9戰轟30+率隊9連勝　卻恐遭禁賽處分
批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？
3飛彈襲首都！沙烏地阿拉伯攔截　驅逐伊朗武官限24小時離境
黃金遭5大利空夾殺　單週暴跌創43年最慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

核二、核三重啟　卓榮泰：台電下周送出再運轉計畫給核安會

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

李四川被爆見天道盟　蘇巧慧給建議：跟什麼人往來參選人要謹慎

賴清德鬆口重啟核二核三　藍問賴品妤：還會怒罵「重啟個屁？」

李四川中和後援會跑攤　跟天道盟副會長、職棒簽賭組頭合照曝

賴清德拋重啟核電　蘇巧慧：我們從未反對新核能技術但有3原則

軍購首2架MQ-9B「死神」無人機交機　副防長徐斯儉赴美親迎接

賴清德鬆口重啟核電　楊智伃盤點民進黨反核發言：誰的臉最腫？

賴清德提出3原因重啟核電！　喊「台灣已經進入新的情勢」

賴清德拋重啟核電在野開酸　吳思瑤回嗆蔣萬安：政治凌駕專業

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

核二、核三重啟　卓榮泰：台電下周送出再運轉計畫給核安會

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

李四川被爆見天道盟　蘇巧慧給建議：跟什麼人往來參選人要謹慎

賴清德鬆口重啟核二核三　藍問賴品妤：還會怒罵「重啟個屁？」

李四川中和後援會跑攤　跟天道盟副會長、職棒簽賭組頭合照曝

賴清德拋重啟核電　蘇巧慧：我們從未反對新核能技術但有3原則

軍購首2架MQ-9B「死神」無人機交機　副防長徐斯儉赴美親迎接

賴清德鬆口重啟核電　楊智伃盤點民進黨反核發言：誰的臉最腫？

賴清德提出3原因重啟核電！　喊「台灣已經進入新的情勢」

賴清德拋重啟核電在野開酸　吳思瑤回嗆蔣萬安：政治凌駕專業

登秀姑巒山失足！山友墜落邊坡頭部重傷　直升機吊掛救援送醫

前特助涉「美濃大峽谷」案　高雄市議員朱信強突宣布不再參選

山本由伸也是愛馬仕養馬人！香奈兒、LV精品收藏曝光　一字排開全是狠貨

台北3家五星飯店牛排吃到飽整理　最低899元無限續

南科工程師最愛餐酒館停業　LM店面月租3.3萬找下家

盤點東區9家特色餐酒館！300種世界精釀任挑、無國界創意料理

爆乳區、泰妹區...台中「另類地圖」瘋傳！老司機點頭：蠻準的

塗錯等於白擦！3個防曬易忽略細節　省用量、沒補擦效果大打折

快訊／高雄教會女子墜樓！跌落天井「血染玻璃」　教友直擊嚇壞

史上首見！湖人唐西奇連9戰轟30+率隊9連勝　卻恐遭禁賽處分

陳雷出席劉盈盈百萬婚宴　63歲彈跳獻唱〈歡喜就好〉

政治熱門新聞

賴清德重啟核電　前綠營幕僚驚嘆「神奇」：推倒神主牌

賴清德談核三重啟　周春米7字發聲

首架F-16 BLK70「完成驗收飛行」！　今年啟動返台

賴清德提出3原因重啟核電！　喊「台灣已經進入新的情勢」

賴清德推動重啟核電　朱立倫：證明國民黨才是對的

李四川推新北大巨蛋地點條件　她無言：不知道早被市府評估不可能？

賴清德談重啟核電惹在野批　三大前提未變、增能源多元管道

獨／藍士北議員新人民調　賴苡任46.7%領先

焚化廠年產18萬公噸飛灰「不到一成能再利用」　掩埋場快塞不下

于美人傳回鍋中正萬華選議員　本人發聲

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德拋重啟核電在野開酸　吳思瑤：政策轉彎言之過早

賴清德拋重啟核電　綠黨團：民進黨立場清楚就是安全第一

李四川中和後援會跑攤　跟天道盟副會長、職棒簽賭組頭合照曝

更多熱門

相關新聞

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

總統賴清德昨宣布，立法院通過《核管法》後，台電依法行文請經濟部評估，確認核二、核三廠具備重啟條件，現在台電已經在準備重啟的程序，月底就會把重啟計劃送到核安會審議。對此，民眾黨主席黃國昌今（22日）表示，去年5月13日《核管法》修正後，民進黨抹黑、抹紅，只是為了發動大罷免，造成全民慘賠上兆，請問賴清德，這些成本誰要負責？這是重要的歷史時刻，民進黨該痛定思痛，對錯誤的能源政策，把所有的苦果讓人民負擔，正式地道歉。

賴拋重啟核能　藍問賴品妤：還會罵「重啟個屁？」

賴拋重啟核能　藍問賴品妤：還會罵「重啟個屁？」

賴清德拋重啟核電　蘇巧慧：我們從未反對新核能技術但有3原則

賴清德拋重啟核電　蘇巧慧：我們從未反對新核能技術但有3原則

賴鬆口重啟核電　她盤點民進黨反核發言打臉

賴鬆口重啟核電　她盤點民進黨反核發言打臉

賴清德拋重啟核電在野開酸　吳思瑤：政策轉彎言之過早

賴清德拋重啟核電在野開酸　吳思瑤：政策轉彎言之過早

關鍵字：

核電賴清德能源政策綠能氣候變遷

讀者迴響

熱門新聞

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

愛愛「3種姿勢」不要做！醫警告：沒對準一坐就骨折

網瘋傳「統一布布」全黃布丁將開賣　業者低調回應

賴清德重啟核電　前綠營幕僚驚嘆「神奇」：推倒神主牌

餐廳打烊客人還賴著不走　網曝1絕招

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面