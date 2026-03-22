軍購首2架MQ-9B「死神」無人機交機　副防長徐斯儉赴美親迎接

▲徐斯儉於飛控座見證在空無人機之偵蒐能力。（圖／國防部提供）

記者蘇靖宸／台北報導

針對向美購買4架MQ-9B「死神」無人機，國防部副部長徐斯儉與駐美代表俞大㵢在美國出席首批2架的交機典禮，親迎無人機降落，也親自坐在非控座，見證已完整配裝偵蒐酬載在空無人機的強大偵蒐能力。國防部表示，將持續協同美方，透過臺美安全合作機制，確保後續產製順利，以提升我國防實力。

國防部22日上午發布新聞稿表示，美西時間3月17日，徐斯儉在駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使陪同下，出席了中華民國空軍「MQ-9B高高空無人機」首批2架交機典禮。該軍購案是國防部因應敵情威脅與迫切的˙國防需要，向美籌獲4架新式無人機，美方規劃於115及116年各交運2架，以提升作戰效能。

▲空軍副參謀長田忠儀少將(左起)、徐斯儉、俞大㵢、駐美軍事代表團團長魏中興少將與MQ-9B無人機合影留念。（圖／國防部提供）

國防部說，徐斯儉與俞大㵢親自在飛控座，見證已完整配裝偵蒐酬載在空無人機的強大偵蒐能力；隨後也一起於跑道旁，親迎無人機降落，並合影留念。

國防部表示，感謝美政府及通用原子航空系統有限公司等單位大力支持，促成本次活動順利進行。國防部將持續協同美方，透過台美安全合作機制，確保後續產製順利，以提升我國防實力。