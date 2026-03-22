獨／高雄殯儀館兄弟鬥毆！父親靈堂前火爆開打　超瞎導火線曝

▲高雄市立殯儀館 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立殯儀館去年底發生一起兄弟互毆糾紛，58歲黃姓弟弟與差4歲的哥哥因父親喪禮布置問題爆發爭執，哥哥認為弟弟替父親置辦的靈堂不夠體面，雙方因此起口角，最後就在父親靈堂前演變成拉扯衝突。警方獲報後立即趕赴現場處理，雖然2人都僅手腳輕微擦挫傷、未就醫，事後也互不提出傷害告訴，但警方仍依社會秩序維護法裁罰。

這起案件發生在去年12月22日下午1時50分，地點位於高雄市立殯儀館內，警方到場時現場已無肢體衝突，經查是黃姓兄弟因父親祭祀事宜起爭執，進一步爆發肢體衝突，造成雙方手腳輕微擦挫傷，皆未就醫。

據了解，整起衝突的導火線與父親靈堂布置有關。哥哥認為弟弟替父親置辦的靈堂不夠體面，雙方因此在殯儀館內發生口角，情緒愈講愈激動，最後演變成肢體拉扯。警方調查後認為，雖然雙方都沒有提出傷害告訴，但因在公共場所互相鬥毆，仍依社會秩序維護法第87條第1項第2款裁處，可處1萬8000元以下罰鍰，並於今年2月6日對黃男裁罰1000元。

不過弟弟不服警方裁罰，向法院聲明異議，主張當天是胞兄與胞姊先在父親喪禮現場大鬧，胞姊還以台語辱罵他「不要臉」、「畜生」等語，之後胞兄突然朝他呼了一巴掌，他才出手阻擋並推開對方，因此自己屬於正當防衛，原處分並不妥當，請求法院撤銷。

不過，法官勘驗現場監視器畫面後認為，當時確實是哥哥先以左手打了黃男一巴掌，但黃男在徒手擋開後，並未就此停止，反而持續反擊，雙方隨即發生拉扯，現場也因此一片混亂。法官認為黃男在推開胞兄後，並非不能選擇離開現場或報警，排除對方不法侵害，但他卻選擇繼續還擊，因此難認是單純對現在不法侵害所為的必要防衛行為。法院最後認定，警方依社會秩序維護法對黃男裁罰1000元，並無違誤，因此駁回聲明異議，黃男這張罰單確定得繳。