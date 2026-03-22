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良友會千人相挺！曾之婕拚連任喊「東區唯一支持」 無黨籍走自己的路

▲曾順良之友會舉辦會員大會，吸引上千名支持者到場，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

▲曾順良之友會舉辦會員大會，吸引上千名支持者到場，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成立已邁入第24年的「曾順良之友會」，21日舉行年度會員大會，以「家族團圓」為主軸號召，吸引上千名會員與支持者齊聚一堂，場面盛大。包括台南市長黃偉哲，以及藍綠兩黨市長提名人與多位市議員參選人皆到場致意、爭取曝光，其中尋求連任的東區市議員曾之婕成為全場焦點，在眾人齊聲高喊「當選」聲浪中，展現堅實基層實力。

▲曾順良之友會舉辦會員大會，吸引上千名支持者到場，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

曾之婕以「良友會的女兒」自許，致詞時語氣沉穩卻帶著一股不服輸的韌性。她直言，自己沒有政黨資源作為後盾，一路走來只能靠雙腳踏實經營、用成績說話。回顧3年多任期，她強調始終秉持認真問政、積極爭取建設的態度，逐步為東區累積改變的能量。

在具體政績方面，曾之婕指出，成功推動原榮民之家舊址「機35」用地規劃，以及「停28」多功能立體停車場建設案，未來將整合東區區公所、戶政事務所、忠孝里活動中心與國民運動中心，打造更完善的公共服務空間，讓市民生活更便利。

此外，她也爭取在東區小東里等8個里設置特色主題公園，並推動2處友善寵物專區，讓城市空間更加多元包容。在交通與綠能方面，成功爭取設置61處YouBike站點，提升東區整體機動性與生活機能。

不同於傳統政治人物，曾之婕也將專業背景融入城市美學。她親自參與巴克禮公園長榮酒店及南紡夢時代公車站亭的藝術化設計，讓公共設施不只是功能存在，更成為城市風景的一部分。同時，她也推動龍山里與泉南里古蹟修復，試圖在發展與文化之間找到平衡，讓東區朝向宜居與文化並重的示範區邁進。

除了硬體建設，曾之婕在公益與教育領域也持續深耕。在她的策畫下，良友會主辦的「良友盃兒童繪畫比賽」與「愛在東區」優秀特境學子表揚活動，已逐漸成為地方指標性活動，不僅獲得學校支持，也吸引眾多家庭參與。她認為，這些活動象徵的不只是表揚，更是一種對下一代的鼓勵與陪伴，「希望孩子在成長過程中，能感受到社會的溫暖與光」。

▲曾順良之友會舉辦會員大會，吸引上千名支持者到場，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

面對即將到來的選戰，曾之婕語氣轉為堅定。她直言，今年是關鍵之戰，自己將持續以無黨籍身分參選，並強調「不與任何人配票、不與任何陣營合作」，要以最純粹的方式爭取選民認同。她也呼籲支持者保持清醒，不要被外界耳語與謠言干擾，用選票做出最真實的選擇。

「良友會」長年由台南各行各業人士組成，24年來持續投入急難救助、弱勢關懷等公益行動，逐步累積口碑與影響力。每年都有新血加入，讓這個團體像一條緩慢卻穩定流動的河，靜靜灌溉城市的角落，也在選舉時刻展現出不容忽視的動員能量。

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