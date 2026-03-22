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派出所強迫15歲少女口交　福建狼警「只判2年9個月」

▲▼派出所強迫15歲少女口交　福建狼警「只判2年9個月」。（圖／翻攝新黃河）

▲警員在派出所侵犯少女。（圖／翻攝新黃河）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省霞浦縣牙城鎮15歲少女小君（化名）去年6月因涉鬥毆案件被帶入派出所「教育」，沒想到竟遭一名李姓警員摸胸、強迫口交。李姓警員近日被法院依強制猥褻罪判刑2年9個月，這令少女的父母難以接受，質疑刑期過輕，打算申請抗訴，並提起民事賠償。

根據陸媒報導，小君的父親表示，女兒去年與其他孩子發生肢體衝突，因此進了牙城派出所，「她說是先被人打了，所以找了一些人去教訓打她的人，後來有人報警，做了口供、筆錄，然後各自回家。」

小君回家後，家裡又接到派出所電話，說需要小君再來派出所做一次筆錄；於是， 6月16日下午2點多，小君的母親就帶著女兒前往了派出所。

小君來到派出所後，被身兼「教導員」的李姓警員帶進教導員辦公室，母親則被要求先離開等候，讓小君單獨留在辦公室接受「教育」。

小君的父親說，女兒回家之後，沒吃晚餐就進了房間，不久後在房內大哭，妻子以為女兒在派出所挨罵，起初沒有理會，直到女兒情緒失控才進入房內詢問。

追問之下，小君才說出自己遭到李姓警員侵犯的事，小君的父親立刻打電話給李姓警員，但對方極力否認，表示自己很努力調解小君的糾紛及教育小君，還要求與小君當面對質。

小君的父親說，對方還在電話中威脅他們一家，說了「我是為了你們在牙城好好生活」「你不要污蔑警察」「我不會拿我自己的前途去開玩笑的」等的話。

法院判決書顯示，在讓小君媽媽離開後，小君被單獨留在辦公室，隨後李姓警員以小君涉嫌的案件可能被拘留為由脅迫。經寧德市公安局物證鑒定所鑒定，李姓警員所在辦公室、褲子、警服下擺、右手手指指縫擦拭物、左手手指指縫擦拭物、辦公室藤椅左側扶手擦拭物、毛巾表面可疑斑跡，以及小君案發時所穿白色鞋子鞋帶表面可疑斑跡上清液中檢出的STR分型，和李姓警員血樣基因座基型相同。

霞浦縣法院認定李姓警員強迫小君口交的事實，並指出，犯罪對象為未成年人，可酌情從重處罰；是利用職便實施犯罪，可酌情從重處罰；猥褻手段惡劣，可酌情從重處罰。

但最後，李姓警員只被依強制猥褻罪判處有期徒刑2年9個月，令小君的家長難以接受。小君的父親說，事發後，女兒常常崩潰、惡夢、自殘，之前還多次離家出走，現在已經沒上學了，獨自跑去江西打工。

小君的父親打算向霞浦縣檢察院申請抗訴，並且請律師計劃提起民事賠償，在他看來，自己女兒受到了影響一生的傷害，而犯人僅僅判了2年9個月，「到目前為止，派出所包括李的家屬，都沒有找我們表示過任何的道歉，只有李在開庭時說了一句『對不起』。」

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