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社會 社會焦點 保障人權

7旬婦獨登妙華山迷路又跌邊坡受困　警消摸黑循呼救聲尋回

▲中興警消合力找回登山迷途老婦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲中興警消合力找回登山迷途老婦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

70餘歲葉姓老婦至南投市妙華山登山時不慎迷途又跌落邊坡，無法自行返回市區；中興警分局獲報後立即啟動搜救機制，全力展開山區搜尋行動，從午後直至入夜，終於依循微弱呼救聲找到葉婦、送醫化解虛驚。

中興警分局指出，於3月19日下午2時接獲緊急協尋通報，得知葉姓老婦登山途中迷失方向，立即啟動搜救機制，由分局長梁献堂率隊，結合消防、義消及熱心民眾等40餘人組成搜救小組上山。

▲黑夜中一聲聲呼救，中興警消合力找回登山迷途老婦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲黑夜中一聲聲呼救，中興警消合力找回登山迷途老婦。（圖／記者高堂堯翻攝）

經了解，葉老雖隨身攜帶手機可進行定位，惟因山區地形複雜、訊號不穩，GPS定位誤差較大，連續多次定位仍無法精準掌握位置，隨著天色逐漸昏暗，搜救難度大幅提升；搜救人員持續分區搜尋，最終於一處僅能徒步深入的山區邊坡，聽見老婦微弱呼救聲，遂循聲搜尋並大聲引導：「阿姨，我看不見妳，妳可以將手機開啟手電筒嗎？」藉由微弱光源確認位置後，發現老婦已跌落邊坡且無法自行移動，所幸意識清楚、無生命危險。

▲黑夜中一聲聲呼救，中興警消合力找回登山迷途老婦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲黑夜中一聲聲呼救，中興警消合力找回登山迷途老婦。（圖／記者高堂堯翻攝）

現場人員隨即合力將老婦小心拉回安全處，並補充水分、安撫情緒，隨後一路攙扶至可通行道路，再以接力方式，先以機車載送至較寬敞路段，再轉由汽車接駁下山，最後由救護車送往草屯佑民醫院接受治療，事後其本人及家屬均對警方與救援人員深表感謝。

梁献堂表示，民眾從事登山或戶外活動時，應事先規劃路線並評估自身體能狀況，避免單獨行動，並應攜帶充足通訊設備、照明工具及飲水糧食，並建議告知親友行程與預計返程時間，以利緊急狀況時即時協助；若不慎迷途，應保持冷靜、原地待援，並利用手機、哨音或光源發出求救訊號，警方亦將持續強化山域安全宣導與救援機制，守護民眾生命安全。

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