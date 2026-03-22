北市監察院前車禍！計程車左轉遭闖燈BMW攔腰撞　5男女傷勢曝

記者張君豪／台北報導

北市中山北路與忠孝東路一段2號前（監察院前）22日凌晨2時54分發生車禍，疑因陳男（19歲）駕駛的BMW闖紅燈，撞上路口綠燈左轉的多元化計程車。轄區中正一警分局接獲報案後，派遣警力到場處理，現場車內人員均已自行脫困，但載客計程車車上有5名乘客、加上闖紅燈肇禍司機總共6人輕傷送醫。

▲陳姓駕駛闖紅燈撞上路口左轉計程車，導致5人送醫。（圖／記者張君豪翻攝、下同）



警方初步調查，闖紅燈肇事的陳姓駕駛沿中山南路南往北方向行駛，與李姓駕駛之營業小客車左轉忠孝東路時發生碰撞。事故共造成6人受傷，其中5名乘客送醫、駕駛拒絕送醫，雙方駕駛均意識清楚、呼吸正常，酒測值皆為0mg/L。



計程車上受傷乘客包含左肋骨受傷女乘客（22歲）、另名頭部受傷的女乘客（25歲）均送馬偕醫院；頭臉胸部擦挫傷男乘客（20歲）送台大醫院；頭臉疼痛的男乘客（34歲）及臉部撕裂傷的女乘客（23歲）送往中興醫院。陳姓司機（67歲）意識清楚，現場拒絕送醫。







中正一警方藉此案例呼籲，駕駛人行經路口務必遵守號誌指示並減速慢行，切勿闖紅燈或搶快通行，以確保自身及其他用路人安全；另夜間視線較差，更應提高警覺、注意車前狀況，共同維護道路交通安全。

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