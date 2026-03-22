35歲陸重機網紅「試車跑山遇車禍」身亡　工程師曾勸他不要上山

▲35歲重機網紅「黃油膩」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國重機網紅「黃油膩」日前在試駕工程車跑山時，發生嚴重事故不幸身亡。據悉，他騎乘張雪820RR工程試駕車，在山路測試途中失控撞擊護欄，因頸椎重創喪命。事發前他才公開指出，車輛液壓離合器存在隱患，隔日又稱問題已排除仍堅持上山，儘管工程師與友人勸阻未果，最終釀成悲劇。

據《紅星新聞》報導，事故發生於3月20日，北京昌平昌赤路一處盲彎路段。當時「黃油膩」為閃避跨線行駛的對向車輛而失控撞上護欄，該輛工程車僅購入約11天，仍處於測試階段。

▲事故現場。（圖／翻攝自微博，上同）

事實上，他在3月19日曾發布影片，指出該車液壓離合器可能存在失效風險，隔日再度發文稱問題「已解決」，仍決定進行跑山測試。期間工程師與友人曾多次勸阻，但未被採納。

「黃油膩」以敢於揭露車輛缺陷、真實評測風格在重機圈走紅，累積約11.5萬粉絲。事故發生後，疑似車企負責人張雪在留言區表示「孩子，我養，總歸我是有責任的」，引發輿論關注。

▲他曾指出，該車液壓離合器可能存在失效風險，隔日再度發文稱問題「已解決」。（圖／翻攝自微博）

此外，他生前也曾提醒粉絲，每年3至5月為跑山事故高發期，並整理事故數據製作影片警示風險。未料最終自己也成為案例之一，令不少網友感到唏噓。