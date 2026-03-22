藍皮解憂號年吸逾8萬旅客　車廂老舊「3年後決定去留」

▲「藍皮解憂號」觀光列車去年吸引超過8萬旅客搭乘。（資料圖／雄獅旅遊提供）

記者李姿慧／台北報導

馳騁超過半世紀的「藍皮解憂號」，為全台唯一骨董級開窗列車，主要行駛南迴線枋寮到台東間，去年吸引超過8萬旅次搭乘，不過，由於車齡老舊、車廂維護不易，台鐵表示，因藍皮解憂號為普快車修復的復古車型，3年後將視整體車廂狀況評估是否持續營運。

「藍皮解憂號」前身為台鐵的「普快車」，馳騁超過半個世紀，是台灣目前線上營運中最古老的客車車型，這批老客車曾在2020年底南迴線鐵路電氣化後短暫退役。

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在鐵道迷的期盼下，台鐵挑選狀況較佳的13輛車廂，委託鐵道專家進行「復舊修復」，將車身烤漆回復經典「浪漫藍」，並保留車廂「原汁原味」設計，包含手動式車門、可開式車窗、綠色長條旋轉皮椅、綠色老電風扇，2021年轉型「藍皮解憂號」觀光列車重生復駛，由雄獅旅遊營運。

▲台鐵「藍皮解憂號」原汁原味保留復古車廂設計。（資料圖／台鐵）

「藍皮解憂號」重返南迴線，人氣持續攀升。雄獅旅遊表示，復駛首年搭乘人數約5.5萬人，去年已突破8萬人，今年第一季再成長逾一成；相較過去尚未轉型為觀光列車時，每日僅約20名搭乘旅客，成長幅度顯著。

此外，國際旅客也明顯增加，雄獅指出，過去一年約一千至兩千名國外觀光客，今年光第一季已達500多人，大幅成長，以日本與香港旅客居多。

此外，列車服務也持續升級，雄獅旅遊表示，「藍皮解憂號」目前單趟票價799元，除原有餐食外，今年新增水果盤與紀念贈品，並配置專屬導覽老師與導覽耳機，預計第二季起提供多語系翻譯服務，服務外國旅客。

▲「藍皮解憂號」觀光列車以行駛南迴線為主。（資料圖／雄獅旅遊提供）

由於雄獅旅遊經營權將於今年到期，雄獅旅遊指出，依與台鐵簽訂的合約，營運期為「6年加3年」，今年6年期滿，已提出續約3年申請，正等待台鐵回覆。業者強調，雙方皆有定期考核，績效均符合規定，若順利續約3年，營運模式原則上不變，但票價是否調整，仍須視未來標金與台鐵政策而定。

台鐵公司表示，藍皮解憂號係台鐵公司委由雄獅旅行社經營之觀光列車，每日行駛枋寮至台東往返，平均每月搭乘人次約6千餘人次。雄獅旅行社本次合約屆滿後，依照合約規定具有優先續約權，可續約3年至118年底。

不過藍皮解憂號因車齡老舊，車廂維修不易，馳騁山海間軌道的身影是否會成絕響，將視3年後車廂狀況而定。台鐵公司坦言，因藍皮解憂號為普快車修復之復古車型，3年後需俟評估其整體車廂狀況後，再行規劃是否繼續投入營運。