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一過30歲秒「變高級大人」　她列5症狀：被笑是老人！全場爆共鳴

喝水,水。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO感覺自己不一樣了。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

隨著年齡慢慢往上走，不少人也開始對「初老」特別有感。一名30出頭的女網友分享，近年不只身體狀況、生活習慣出現明顯轉變，連看事情的角度也和過去不太一樣，列出5點生活變化，形容自己像是「一瞬間就變成高級大人」。貼文曝光後，立刻掀起不少討論，許多網友直呼真的很有感。

女網友在Dcard發文，「大家從幾歲開始發現自己從初級大人變成高級大人」，自己是1995年出生，這幾年越來越明顯感受到，無論是身體反應還是日常選擇，都和20幾歲時差很多，甚至還被2000年出生的妹妹笑說是「好老人」。

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飲食、健康觀念改變　開始研究股票

她列出5個「初老特徵」，首先是飲食習慣改變，已經不像過去那樣能隨意吃速食、外食，反而更傾向選擇健康餐，甚至自己下廚。再來則是身體開始出現各種小毛病，讓她不得不更重視保養，除了常買保健食品，也會主動安排看中醫、西醫，甚至接受整骨等調理。

除了健康與飲食外，原PO也提到，現在看到打著「抗老」訴求的商品都會忍不住多看幾眼，不管是保養品還是洗護用品，都會想研究、嘗試。此外，她也開始把注意力放到財務規劃上，像是基金、ETF、股票等投資，甚至養成每天看盤的習慣。最後一點則是，她開始思考未來需要的保障，從醫療險、意外險、重大傷病險，到長照險都納入考量。

貼文曝光，許多網友很有感，「高級大人的定義應該是能夠自己做決定」、「1999報到，自從年後公司近一波新人之後，就明顯感受到自己已不再年輕」、「第一次感覺自己變成大人了是考到汽車駕照的時候，第二次是開始研究股票的時候」、「開始把追星的錢投到0050裡」、「結婚買房後，一瞬間長大，真的一瞬間」、「1995路過，最近開始想安排全身健康檢查了」。

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