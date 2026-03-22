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屏警破獲毒品分裝場！宛如化學實驗室　還起出爆裂物5枚、長槍1枝

▲▼屏東恆春破獲毒品分裝廠。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東恆春破獲毒品分裝場，帶回3嫌。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東恆春警方18日破獲一起毒品分裝場案，破門攻堅後當場起出第二級毒品依托咪酯菸油毛重423公克，第二級毒品甲基安非他命毛重127公克，分裝場原料、燒杯、加熱器、攪拌器等毒品分裝工具一批，土製爆裂物5枚、空氣長槍1支等證物，並帶回黃姓、王姓及洪姓犯嫌共3人。

警方日前接獲線報，指稱友人利用民宅掩護，開設毒品分裝場、將毒品甲基安非他命分裝成小包，並將第二級毒品依托咪酯分裝成菸彈，意圖販售牟利。警方完成蒐證後報請屏東地檢署指揮偵辦，18日見時機成熟，立即破門攻堅，果真查獲大量證物，並將黃嫌、王嫌、洪嫌3人帶回偵辦。

警方進入現場，宛若化學實驗室，犯嫌為了分裝毒品，除了購置加熱器，攪拌棒、溫度計、燒杯、針筒、化學品等器材，以增加成品純度外，還製作了5枚土製爆裂物及準備1支空氣長槍防身；經清點，現場共查獲第二級毒品依托咪酯菸油毛重423公克、甲基安非他命毛重127公克，所幸員警即時查獲，這些毒菸彈若流入市面，將戕害社會甚鉅。

警方訊問後，認定3人涉嫌重大，將其依違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，並建議聲請羈押，後續將持續擴大偵辦。

▲▼屏東恆春破獲毒品分裝廠。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東恆春破獲毒品分裝廠。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東恆春破獲毒品分裝廠。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東恆春破獲毒品分裝廠。（圖／記者陳崑福翻攝）

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