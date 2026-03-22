屏警破獲毒品分裝場！宛如化學實驗室　還起出爆裂物5枚、長槍1枝

台灣小農魅力無法擋！近日在社群平台Threads上，一位名為「楊忠憲」的芭樂農夫意外爆紅。起因是有網友分享了一張在超市購買的芭樂照片，大讚「楊忠憲你種的芭樂很好吃欸，超甜」，甚至連家長都指名認證。這篇貼文在短時間內吸引超過6.5萬人點讚，引發全台網友瘋狂敲碗：「哪裡買到忠憲芭樂？」連旅台日人都發文讚「好好吃～」