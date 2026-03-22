日本外相證實伊朗釋放日籍公民　考慮停戰後派掃雷艦至荷姆茲海峽

▲日本首相高市早苗與日本外務大臣茂木敏充。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本外務大臣茂木敏充本月初曾經證實，有2名日籍公民慘遭伊朗當局拘禁，如今傳來好消息。結束訪美行程後，茂木敏充在節目上指出，經過他與伊朗外交當局交涉後，伊朗決定釋放其中一名日籍公民，該名日籍人士途經伊朗鄰國亞塞拜然，目前已經平安返回日本。

根據《日本放送協會》（NHK），茂木敏充今（22）日早晨登上富士電視台時事節目「日曜報導 THE PRIME」，證實伊朗當局在本月18日已經釋放其中一名遭到拘禁的日本人，該名日本人於去年6月遭到伊朗拘禁。茂木敏充表示，「經過我向伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）強力交涉以後，伊朗決定放人。」

日本外務省則指出，該名獲釋的日本人在經過日本駐伊朗大使館的協助下，前往伊朗的鄰國亞塞拜然，並於本月22日上午8時30分順利返抵日本，目前健康狀況相當良好。

據悉，伊朗當局曾分別於去年6月、今年1月拘禁2名日本人，去年6月遭拘禁者獲得伊朗當局釋放後已經由亞塞拜然順利返抵日本，至於今年1月遭拘禁者則仍未獲釋。對此，茂木敏充回應道，「目前仍積極聯繫家屬，朝著儘早獲釋的方向努力。」

▲茂木敏充、赤澤亮正陪同高市早苗出席會談，川普則派出副總統范斯、國務卿盧比歐等。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《產經新聞》，茂木敏充曾於本月6日在眾議院外務委員會接受質詢時證實，有2名日籍公民在伊朗遭到拘禁，其中一人更被外傳是今年1月20日遭到拘禁的NHK駐德黑蘭分社長川島進之介，不過其實際身分並未獲得日本外務省對外證實。

另外，茂木敏充才於美東時間19日陪同日本首相高市早苗在白宮出席與美國總統川普的會談。針對這場會談成果，茂木在節目上給予正面評價。至於在伊朗議題，川普是否要求日本在荷姆茲海峽護航上給予協助，茂木敏充則證實會談上曾向川普提及法律層面限制（憲法第9條）的部分，並暗示在美國、以色列、伊朗停戰後日本出動自衛隊掃雷艦的可能性。

茂木敏充表示，日本擁有全球最頂尖的掃雷技術。