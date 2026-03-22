賴清德拋重啟核電在野開酸　吳思瑤回嗆蔣萬安：政治凌駕專業

▲吳思瑤。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨表態核二、核三廠已具備重啟條件，「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議」，掀起在野黨批評質疑。台北市長蔣萬安說，民進黨政府要不要對於過去長期被他們打壓、抹黑甚至攻擊支持推動核電的專家學者，還給他們一個公道。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，稱政策轉彎實在言之過早，政府啟動相關作業是依據立院修法，國家進行二次能源轉型，發展綠能、能源多元化的政策不會改變。蔣萬安是政治凌駕專業，看到黑影就開槍而已。

吳思瑤昨在臉書表示，重啟核電有譜？道阻且長，不必遽下結論，搞清楚前因後果，有三個重點。第一，去年5月立法院修正《核管法》，已除役的核電廠可再申請換照。所以經濟部必須「依法行政」，請台電審視現況，確認核一已無可能，核二還需進行乾儲設施移除程序，所以核三是目前的唯一選項。還原事實，這是事件起因。

吳思瑤指出，第二，依照規定，台電3月底預期提出核三「再運轉計劃」，後續還有「自主安全檢查」程序，約1.5至2年，將送請核安會進行專業審查及安全把關。老化機組能否再運作？能否通過地震危害分析，確認地質安全？安全與否，都在未定之天。

第三，吳思瑤說，政府一再強調的重啟核電三大前提「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」，充其量現階段只是第一關，距離三條件俱足，道阻且長。政策轉彎？實在言之過早。

吳思瑤強調，政府啟動相關作業是依據立院修法，「程序Just beginning , not ending」，還需要過N關斬N將，不必妄下斷言。不管舊核電是否重啟或接受新式核能，國家進行二次能源轉型，發展綠能、能源多元化的政策不會改變。至於等不及政治攻擊的蔣萬安，都是在政治凌駕專業，看到黑影就開槍而已。