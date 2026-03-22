英核潛艦現身阿拉伯海！配戰斧飛彈　「可隨時遠程打擊」應付中東

▲英國皇家海軍第5艘機敏級核子潛艦「安森號」停靠在直布羅陀港。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

英國一艘具備遠程打擊能力的核動力潛艦，近日被指已部署至阿拉伯海，恐促使中東緊張情勢進一步升溫，引發外界關注。英媒指出，該艘核動力潛艦配備戰斧巡弋飛彈，可在衝突擴大時執行長程打擊任務。不過《路透社》表示，目前尚無法獨立核實此消息，英國國防部也尚未對相關詢問作出回應。

根據英媒《每日郵報》，這艘名為「安森號」（HMS Anson）的英國皇家海軍第5艘機敏級核潛艦，本月初從澳洲伯斯啟程，航行約5500英里後抵達阿拉伯海。該艦搭載「戰斧Block IV」巡弋飛彈與「旗魚」（Spearfish）魚雷，具備對陸與反艦作戰能力，使英國在區域緊張情勢下擁有迅速反應與遠距打擊選項。

報導指出，潛艦在執行任務期間會定期浮出水面，以與位於英國諾斯伍德（Northwood）的常設聯合作戰總部保持聯繫。一旦需要發動攻擊，相關命令須由英國首相批准，並透過聯合作戰指揮體系下達，顯示決策鏈條高度集中且嚴謹。

此次部署時機敏感。此前，英國唐寧街已批准美國可使用英國基地，對威脅荷姆茲海峽的伊朗目標發動攻擊。