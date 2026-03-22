伊朗學拳王阿里「倚繩戰術」！　經濟顧問示警：美國恐遭致命一擊

▲荷姆茲海峽附近的一艘貨船。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與以色列對伊朗軍事打擊持續升溫之際，知名經濟學家漢克（Steve Hanke）示警，伊朗可能採取類似拳王阿里（Muhammad Ali）的「倚繩戰術」，透過長期經濟消耗戰拖垮對手，最終對美國造成「致勝一擊」。隨著荷姆茲海峽航運受阻與能源設施遇襲，全球油氣價格飆升，衝擊正快速擴散至國際市場。

漢克接受《商業內幕》訪問時指出，伊朗握有荷姆茲海峽控制權，「有能力、也很可能會」利用這一關鍵航道進行經濟戰。他以1974年拳王阿里對戰喬治．佛爾曼（George Foreman）的「叢林之戰」為例，指出阿里當年透過倚靠繩索、承受攻擊消耗對手體力，最終反擊擊倒對方。

漢克認為，「華府與耶路撒冷的作戰規劃者，顯然未理解伊朗在遭攻擊時，可能採取這種經典策略」。

儘管美國已對伊朗軍事基礎設施發動強力打擊，但伊朗仍透過干擾區域貿易與攻擊鄰國，持續對全球經濟施壓。報導指出，伊朗近期針對卡達一處關鍵液化天然氣（LNG）出口設施發動攻擊，並造成「嚴重損害」，導致布蘭特原油與歐洲天然氣價格一度飆升至近4年高點。

▲荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，波斯灣海域可見多艘貨船進出不得。（圖／VCG）

分析認為，戰事爆發以來，伊朗利用水雷與飛彈威脅商船，使約占全球20%石油與液化天然氣運輸的荷姆茲海峽形同封鎖。漢克直言，此舉已引發原油實體市場出現嚴重短缺，並推升杜拜與阿曼原油價格暴漲至超越2008年油價高峰。

他進一步指出，目前現貨市場與期貨市場之間已出現「顯著落差」。此外，市場也擔憂美國政府可能透過干預西德州中級原油（WTI）期貨，甚至祭出出口限制或課稅措施來壓抑價格，使交易員轉而觀望或避開相關商品。

相較之下，漢克認為國際基準的布蘭特原油更能真實反映市場情緒與供需狀況。他警告，若油價持續飆升並對全球經濟造成連鎖衝擊，當這些附帶損害擴散至世界每個角落，讓伊朗對手承受難以忍受的痛苦時，便可能成為伊朗發動致勝一擊的關鍵時刻。