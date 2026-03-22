韓工廠大火74人傷亡！尋獲失蹤者遺體「全數罹難」　火勢猛竄原因曝

▲南韓大田汽車零件廠火災，消防隊尋獲剩餘3名失蹤者的遺體。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田一座汽車零件工廠「安全工業」於20日下午發生嚴重火災，廠房燒到僅殘存骨架、建築結構嚴重毀損，造成74人傷亡，包括14名失蹤者被證實全數罹難。警方指出，目前正進行DNA比對確認死者身分，最快可於明（23）日完成。初步研判，工廠內切削油與廠房內部樓層違建，是助長火勢迅速擴大的關鍵因素。

根據《韓聯社》，這起嚴重的火災發生於20日下午1時17分，地點位在南韓大田廣域市大德區文坪洞的汽車零件製造廠「安全工業」。消防當局表示，火勢疑似從1樓開始燃燒，濃煙沿著樓梯間迅速竄升至2、3樓，加上加工過程中殘留於各處的切削油與油汙，導致火勢在短時間內失控蔓延。

▲南韓大田汽車零件廠火災，造成14人慘死。（圖／VCG）

事發當時正值午休時間，多數員工們正在休息，突如其來的火勢讓現場瞬間陷入混亂。有倖存員工回憶，「到處都是黑煙，連路都看不到，當下以為自己會死」、「我只能跑向窗邊逃生硬撐，過程中我看見有上了年紀的同事昏厥，也有看到其他人從窗戶跳下來。」

部分員工在逃生過程中因跳樓導致骨折，或吸入濃煙受傷。

由於傷亡情況迅速擴大，消防單位在接獲通報9分鐘內發布一級應變，14分鐘內升至二級，並於下午1時53分發布「國家消防動員令」，動員大量人力與直升機投入灌救，最終於晚間11時48分撲滅火勢。

▲南韓大田汽車零件廠火災，員工跳窗逃生。（圖／達志影像）

然而火勢撲滅後，仍有14名員工失聯。消防隊於當晚10時50分起分組進入廠房展開搜救，短短10多分鐘內便在2樓休息室入口發現首名罹難者，為40多歲男性。隨後，消防隊昨（21）日凌晨0時20分，在3樓健身房（更衣室）一次尋獲9具遺體，該空間為非法興建的複層樓空間，可供20至30名員工午睡。

另外，消防隊也在1樓男廁找到一名失蹤者的遺體。其餘3名失蹤者，則在隔日透過搜救犬與重機具清理瓦礫後陸續尋獲，歷時約28小時完成搜救，確認失蹤的14人全數死亡。

統計顯示，此次火災共造成74人傷亡，死者14人、重傷者25人、輕傷者35人，另有2名消防員在救援過程中受傷。

▲汽車零件工廠20日下午發生大火，火勢迅速蔓延。（圖／VCG）

由於死者多集中在室內空間，身分辨識困難，目前僅確認最早被發現的一名40多歲男性身分，其餘仍須透過DNA比對確認。警方表示，將以家屬檢體與遺體DNA進行比對，待國立科學搜查研究院結果出爐後，才能通知家屬，預計最快23日完成。

調查也逐步揭露傷亡慘重的原因。當局指出，發現9名死者所陳屍的健身房（更衣室）屬於未登記在建築圖面上的「違規複層」，疑似利用高達5.5公尺的樓高自行隔出夾層使用。由於該空間窗戶不足、逃生動線受限，加上事發時員工多在該處午休，導致避難不及，可能是造成重大死傷的關鍵因素之一。

▲當局發布「國家消防動員令」，出動直升機灑水灌救。（圖／VCG）

此外，工廠內大量使用的切削油與油垢，也被認為加速火勢擴散。消防當局分析，這類物質附著在設備與牆面，一旦起火極易助燃，使火勢迅速蔓延整棟建物。

隨著罹難者遺體已全數尋獲，警方與消防單位正準備展開火場鑑識。不過，由於建物多處坍塌、起火點所在的1樓仍存在安全疑慮，短期內難以立即進場調查。相關單位已召開會議研議鑑識方式與安全措施，預計在確保安全後再行進場。