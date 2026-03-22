鳳山釣蝦場凌晨大亂鬥！6男女酒後口角互毆　雙方掛彩全送辦

▲鳳山區一處釣蝦場兩方互不相識的酒客因口角糾紛，在飲酒後情緒失控，進而演變成6人大亂鬥。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區22日凌晨驚傳暴力事件。位於華興街的一處釣蝦場，兩方互不相識的酒客因口角糾紛，在飲酒後情緒失控，進而演變成6人大混戰。警方獲報後，立即出動快打部隊封鎖現場，迅速制伏動手人員。全案依妨害秩序、傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌函送偵辦。

鳳山分局五甲派出所於今日（22日）凌晨1時許接獲報案，指稱華興街一處釣蝦場發生鬥毆糾紛。警方初步調查發現，衝突雙方分別為甲方（2名陳姓男子，45歲及41歲）以及乙方（28歲陳男、31歲及23歲洪男、30歲張女等4人）。

▲▼警方當場將所有涉案人員帶回派出所偵訊，全案依妨害秩序、傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌，函送高雄地檢署偵辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

雙方本互不相識，卻在釣蝦場一樓大廳因酒後言語不合，導致情緒爆發。雙方隨即在現場展開激烈扭打，衝突過程中全靠徒手互搏，導致參與的6人分別出現頭部、臉部、手部及腳部多處擦挫傷。警方獲報後第一時間派遣警力並同步啟動快打部隊支援。員警抵達現場時，混戰已暫時平息。為防事態擴大，警方當場將所有涉案人員帶回派出所偵訊，釐清衝突始末。

事後，雙方均堅持對提出傷害、恐嚇及妨害自由告訴。警方在訊後，依刑法妨害秩序、傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌，將全案函送高雄地檢署偵辦。