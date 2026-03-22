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狂收3000投訴！陸外銷冷氣竟是「電風扇」　日本機構踢爆集體造假

中國多款空調遭日本踢爆根本是電風扇其實沒有制冷功能。（示意圖，photoAC）

▲中國多款空調遭日本踢爆根本是電風扇其實沒有製冷功能。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

中國外銷日本的空調驚傳集體造假。日本消保單位接獲3000起投訴後展開調查，發現10款在日本銷售的空調廣告不實，其中高達6款標榜冷氣功能的產品，拆解後發現內部僅有風扇組件，根本不具備任何降溫製冷的物理結構。

多款商品全造假

日本《朝日電視台》報導，這波消費陷阱橫跨2020年至2025年。國民生活中心抽查了10款宣傳得天花亂墜的中國空調設備，包含5款冷氣、4款暖氣，和一款冷暖氣機。調查報告指出這10款產品涵蓋多樣機型，但多數商品的宣傳內容與實際功能嚴重脫節。最誇張的是有些產品在網頁上自稱冷氣，但產品手冊卻對製冷功能隻字未提，徹頭徹尾就是電風扇套上空調外殼。

暖氣升溫辦不到

暖氣效能測試同樣漏洞百出。實測顯示普通空調能在半小時內讓室溫升溫攝氏12度，但這幾款問題產品連提升5度都做不到。雖然行銷術語強調「一秒升溫」極速控溫，實際上卻連基本的恆溫需求都無法滿足。

文案寫得天花亂墜

國民生活中心忍不住吐槽，這些廣告文案寫得比電影劇本還精彩，這類廣告內容若是屬實，恐怕早就獲得科學界最高榮譽諾貝爾獎。官方強烈呼籲民眾保持警覺，那些打著1秒變溫旗號的宣傳基本上都荒謬至極，消費者在下單前應該主動避開這些明顯誇大其詞的劣質商品。


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