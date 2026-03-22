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雇主判賠7.2億！拒讓孕婦在家上班　早產女嬰「出生90分鐘夭折」

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲ 沃爾什要求在家上班被拒。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州陪審團日前做出一項判決，裁定物流公司Total Quality Logistics（TQL）須賠償2250萬美元（約7.2億台幣），原因是該公司拒絕讓懷孕員工在家工作，最終導致早產女嬰在母親懷中過世的悲劇。

高風險產婦申請遠距遭拒　公司無情給2選項

根據《紐約郵報》，TQL公司理賠專員沃爾什（Chelsea Walsh）2021年2月接受一項醫療手術後，因屬高風險產婦申請遠距工作，卻被公司斷然拒絕。

公司給她的選擇只有2個，要麼回辦公室上班，要麼請無薪假並失去收入和健保。訴狀指出，TQL甚至使用錯誤文件，將她的醫生證明曲解為「完全無法工作」，強制讓她進入無薪假狀態。

違背醫囑上班3天後早產　女嬰僅活90分鐘

沃爾什違背醫囑在辦公室工作3天後，於2月24日晚間出現併發症緊急送醫。諷刺的是，就在她臨盆前數小時，公司才在第三方介入下同意讓她遠距工作，但為時已晚。

當時懷孕僅近21周的沃爾什產下女嬰梅諾利亞（Magnolia），寶寶出生時仍有呼吸心跳，但在母親懷中僅存活90分鐘便夭折。

陪審團判公司負9成責任　判賠2250萬美元

陪審團認定TQL公司應負90%責任，判賠2250萬美元。沃爾什家族代理律師梅茨格（Matthew Metzger）說明，證據顯示沃爾什只是遵循醫囑並提出合理要求，「陪審團認定TQL拒絕了這項請求，進而導致她的女兒死亡，這對一個年輕家庭來說是令人心碎的結果。」

TQL發言人道爾提（Julia Daugherty）回應NBC時向沃爾什一家致哀，但表示不認同判決，「我們正評估法律選項，並持續致力於支持員工的健康福祉。」

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