伊朗火速回應川普！放話若遇襲將反擊　鎖定3類設施

▲圖為伊朗國旗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普放話要求伊朗在48小時內開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗發電廠。衛報指出，在川普發文之後，伊朗武裝部隊警告，如果伊朗燃料與能源基礎設施遭到攻擊，所有美國在該地區的能源設施都將成為攻擊目標。

Israel National News報導，根據伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人的說法，如果伊朗燃料與能源基礎設施遭到敵方攻擊，「美國及以色列政權在該地區的所有能源、資訊科技以及海水淡化基礎設施，都將成為被攻擊的目標」。

The Spokesman for the Khatam-al Anbiya Central Headquarters, the unified combatant command headquarters of the Iranian Armed Forces, has stated following tonight’s 48-hour ultimatum by U.S. President Trump, that if the United States attacks fuel or energy infrastructure in Iran,… pic.twitter.com/F6nFLFEeI9 — OSINTdefender (@sentdefender) March 22, 2026

就在稍早，川普透過社群平台真實社群對伊朗發出最新警告，如果不在48小時內完全開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美國將打擊摧毀伊朗多座發電廠。

自中東戰爭爆發以來，已有超過1000艘貨輪被阻止通過荷莫茲海峽，這當中主要是油輪與液化天然氣船，導致能源危機升級。

荷莫茲海峽坐落阿曼和伊朗之間，是波斯灣唯一的海上出口，全球約四分之一的液化天然氣和海上貿易皆經由該航道，最窄處僅33公里寬，雙向航道寬度都只有3公里。