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理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

▲▼ 理賠談不攏！高雄「3長輩組團」洩憤　衝保險公司外噴紅漆、砸蛋。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲理賠談不攏！高雄「3長輩組團」衝保險公司外噴紅漆、砸蛋。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區驚傳砸蛋攻擊事件！一名63歲黃姓女子因不滿保險理賠問題，竟夥同姊姊與妹婿，今（22）日凌晨竟前往中正二路某大樓內的保險公司外丟擲雞蛋、噴灑紅漆洩憤。警方獲報後立即展開追查，調閱監視器以車追人，5小時內將涉案3人全數逮捕到案。

▲▼ 理賠談不攏！高雄「3長輩組團」洩憤　衝保險公司外噴紅漆、砸蛋。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄「3長輩組團」衝保險公司外噴紅漆、砸蛋。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 理賠談不攏！高雄「3長輩組團」洩憤　衝保險公司外噴紅漆、砸蛋。（圖／記者賴文萱翻攝）

苓雅分局於22日1時31分接獲報案，指稱中正二路某大樓門口遭人丟擲雞蛋。轄區凱旋路派出所隨即派員趕赴現場，發現現場不僅有蛋液，還遭人噴塗紅漆。經初步了解，受害單位為大樓內的一家保險公司，疑似因保險理賠爭議引發糾紛。

▲▼ 理賠談不攏！高雄「3長輩組團」洩憤　衝保險公司外噴紅漆、砸蛋。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方調閱監視器，5小時內火速將3名犯嫌緝獲到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光監視器畫面，案發時63歲黃女負責丟擲雞蛋，68歲黃女姊姊則在現場噴塗紅漆，72歲鄭姓妹婿則在旁守候。警方「以車追人」，於凌晨5時5分，分別在前鎮區及苓雅區將黃姓姊妹及鄭男等3名犯嫌緝獲到案。

據調查，黃女因保險理賠問題心生不滿，才前往鬧事。全案訊後將依毀損、恐嚇及公然侮辱等罪嫌移送地檢署偵辦。

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