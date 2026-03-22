距核武設施僅13km！伊朗飛彈「突破防線」釀百傷　命中瞬間畫面曝

▲ 阿拉德鎮一棟住宅大樓遭伊朗飛彈擊中。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗21日發動報復性攻擊，多枚彈道飛彈突破以色列防空系統，重創南部城鎮迪莫納（Dimona）及鄰近的阿拉德（Arad），造成逾100人受傷。迪莫納距離外界認定中東唯一核武設施僅13公里，這起攻擊標誌著美以對伊朗戰爭進入第4周來最危險的升級。

Footage shows the moment an Iranian ballistic missile struck the southern city of Dimona this evening. pic.twitter.com/fCYwtgAj5x — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026

127人受傷10人重傷 10歲男童命危

綜合《衛報》等外媒，以色列緊急救援單位指出，阿拉德至少88人受傷，其中10人傷勢嚴重；迪莫納則有39人受傷，包括一名遭彈片重創、命危的10歲男童。飛彈造成多棟住宅建築全毀，救護員科恩（Karmel Cohen）描述，「現場損失慘重，一片混亂。」

伊朗：報復以色列轟核設施 IAEA籲克制

伊朗官媒宣稱，此舉是為回應以色列當天稍早轟炸納坦茲核設施，以及上周攻擊布什爾核電廠。以軍則證實21日空襲德黑蘭馬列克阿什塔爾大學（Malek Ashtar University）內的設備，聲稱其用於研發核武與彈道飛彈零件。

▲▼ 迪莫納遭伊朗飛彈空襲，住宅、車輛全毀。（圖／路透）

國際原子能總署（IAEA）表示，並未接獲迪莫納的西蒙佩雷斯內蓋夫核研究中心（Shimon Peres Negev Nuclear Research Center）受損通報，周邊輻射值正常。但署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）重申，呼籲各方「在核設施附近展現最大克制。」

以軍坦承防空失敗 納坦雅胡誓言持續攻擊

▲ 阿拉德住宅大樓被炸毀。（圖／路透）

以軍坦承攔截飛彈失敗，發言人稱防空系統雖已啟動，但未能擊落部分飛彈，儘管這些飛彈並非「特殊或不常見」的型號。消防人員也表示，攔截彈未能擊中來襲目標，導致2枚搭載數百公斤彈頭的飛彈直接命中目標。社群流傳的影片顯示，發出橘紅火光的飛彈劃破夜空，墜入住宅區引發巨大爆炸，伴隨玻璃碎裂聲響。

以色列總理納坦雅胡形容這是「艱難的夜晚」，誓言持續攻擊伊朗。自2月28日美以聯手對伊朗發動攻勢以來，已造成逾1500名伊朗人喪生，包括逾200名兒童。