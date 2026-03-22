　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

距核武設施僅13km！伊朗飛彈「突破防線」釀百傷　命中瞬間畫面曝

▲▼ 以色列阿拉德鎮（Arad）一棟住宅大樓遭伊朗飛彈擊中。（圖／路透）

▲ 阿拉德鎮一棟住宅大樓遭伊朗飛彈擊中。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗21日發動報復性攻擊，多枚彈道飛彈突破以色列防空系統，重創南部城鎮迪莫納（Dimona）及鄰近的阿拉德（Arad），造成逾100人受傷。迪莫納距離外界認定中東唯一核武設施僅13公里，這起攻擊標誌著美以對伊朗戰爭進入第4周來最危險的升級。

127人受傷10人重傷　10歲男童命危

綜合《衛報》等外媒，以色列緊急救援單位指出，阿拉德至少88人受傷，其中10人傷勢嚴重；迪莫納則有39人受傷，包括一名遭彈片重創、命危的10歲男童。飛彈造成多棟住宅建築全毀，救護員科恩（Karmel Cohen）描述，「現場損失慘重，一片混亂。」

伊朗：報復以色列轟核設施　IAEA籲克制

伊朗官媒宣稱，此舉是為回應以色列當天稍早轟炸納坦茲核設施，以及上周攻擊布什爾核電廠。以軍則證實21日空襲德黑蘭馬列克阿什塔爾大學（Malek Ashtar University）內的設備，聲稱其用於研發核武與彈道飛彈零件。

▲▼ 以色列南部城鎮迪莫納（Dimona）遭伊朗飛彈空襲。（圖／路透）

▲▼ 迪莫納遭伊朗飛彈空襲，住宅、車輛全毀。（圖／路透）

▲▼ 以色列南部城鎮迪莫納（Dimona）遭伊朗飛彈空襲。（圖／路透）

國際原子能總署（IAEA）表示，並未接獲迪莫納的西蒙佩雷斯內蓋夫核研究中心（Shimon Peres Negev Nuclear Research Center）受損通報，周邊輻射值正常。但署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）重申，呼籲各方「在核設施附近展現最大克制。」

以軍坦承防空失敗　納坦雅胡誓言持續攻擊

▲▼ 以色列阿拉德鎮（Arad）一棟住宅大樓遭伊朗飛彈擊中。（圖／路透）

▲ 阿拉德住宅大樓被炸毀。（圖／路透）

以軍坦承攔截飛彈失敗，發言人稱防空系統雖已啟動，但未能擊落部分飛彈，儘管這些飛彈並非「特殊或不常見」的型號。消防人員也表示，攔截彈未能擊中來襲目標，導致2枚搭載數百公斤彈頭的飛彈直接命中目標。社群流傳的影片顯示，發出橘紅火光的飛彈劃破夜空，墜入住宅區引發巨大爆炸，伴隨玻璃碎裂聲響。

以色列總理納坦雅胡形容這是「艱難的夜晚」，誓言持續攻擊伊朗。自2月28日美以聯手對伊朗發動攻勢以來，已造成逾1500名伊朗人喪生，包括逾200名兒童。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3飛彈襲首都！沙烏地阿拉伯攔截　驅逐伊朗武官限24小時離境
黃金遭5大利空夾殺　單週暴跌創43年最慘
賴清德提出3原因重啟核電！　喊「台灣已經進入新的情勢」
距核武設施僅13km！伊朗飛彈「突破防線」　命中瞬間畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本外相證實伊朗釋放日籍公民　考慮停戰後派掃雷艦至荷姆茲海峽

3飛彈襲首都！沙烏地阿拉伯攔截　驅逐伊朗武官限24小時離境

瞬間墜河！巴西大橋坍塌「機車汽車噴飛」14死　驚悚畫面首曝光

韓工廠大火74人傷亡！尋獲失蹤者遺體「全數罹難」　火勢猛竄原因曝

距核武設施僅13km！伊朗飛彈「突破防線」釀百傷　命中瞬間畫面曝

應對台海變局　英專家：台灣可借鏡荷莫茲海峽經驗

伊朗火速回應川普！放話若遇襲將反擊　鎖定3類設施

逛好市多超多人會犯！　「5大NG行為」曝光

川普對伊朗下48小時最後通牒：開放荷莫茲海峽否則「轟炸電廠」

高市魅力收服川普！　紐時曝1心機「隨身翻譯勾起深厚情誼」

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

日本外相證實伊朗釋放日籍公民　考慮停戰後派掃雷艦至荷姆茲海峽

3飛彈襲首都！沙烏地阿拉伯攔截　驅逐伊朗武官限24小時離境

瞬間墜河！巴西大橋坍塌「機車汽車噴飛」14死　驚悚畫面首曝光

韓工廠大火74人傷亡！尋獲失蹤者遺體「全數罹難」　火勢猛竄原因曝

距核武設施僅13km！伊朗飛彈「突破防線」釀百傷　命中瞬間畫面曝

應對台海變局　英專家：台灣可借鏡荷莫茲海峽經驗

伊朗火速回應川普！放話若遇襲將反擊　鎖定3類設施

逛好市多超多人會犯！　「5大NG行為」曝光

川普對伊朗下48小時最後通牒：開放荷莫茲海峽否則「轟炸電廠」

高市魅力收服川普！　紐時曝1心機「隨身翻譯勾起深厚情誼」

35歲陸重機網紅「試車跑山遇車禍」身亡　工程師曾勸他不要上山

日本外相證實伊朗釋放日籍公民　考慮停戰後派掃雷艦至荷姆茲海峽

刷牙也能瘦！阿嬌曝「刷牙減肥法」止餓神招-15kg　網激推：懶人救星

北外環完工南科通勤族車程40→20分　在地：2區最有感

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

大都會先發太擠！馬奈亞開季轉牛棚　本人坦言「確實很沮喪」

李四川被爆見天道盟　蘇巧慧給建議：跟什麼人往來參選人要謹慎

很適合創業的三大星座！TOP 1超懂市場需求、人性弱點當然能突圍

歐洲新規上路！Switch 2電池將可自行更換　玩家也能自己修

魚池鄉3棟連棟透天厝大火　雜物、瓦斯桶助燃...8小時撲滅

張凌赫.田曦薇甜蜜合唱　牽手對視：我們在一起吧♥

國際熱門新聞

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

孕婦頭暈軟腳墜軌！5高中生迅速跳下救人

22國發聲譴責伊朗：願出力確保荷莫茲海峽恢復通航

美以轟伊朗「燒到台灣」！半導體恐遭衝擊

美國前FBI局長辭世　川普：高興他死了

距核武設施僅13km！　伊朗飛彈釀百傷

伊朗火速回應川普　預告報復攻擊3類設施

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

每年千名額！這國年輕人繳回駕照爽領92萬

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

成人女模峇里島激戰拍片　機場被截逮捕

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

更多熱門

相關新聞

伊朗戰火引爆！黃金遭5大利空夾殺　單周暴跌創43年最慘

伊朗戰火引爆！黃金遭5大利空夾殺　單周暴跌創43年最慘

中東戰火全面升溫，金價避險光環卻在5大利空罩頂下失靈。國際金價在最近一周寫下自1983年以來最大單週跌幅，連續數週走低，從年初逼近5600美元高點一路回落，最新已跌至約4500美元附近，市場資金明顯轉向美元與利率資產。

飛彈襲首都！沙國驅逐伊朗武官限時離境

飛彈襲首都！沙國驅逐伊朗武官限時離境

伊朗火速回應川普　預告報復攻擊3類設施

伊朗火速回應川普　預告報復攻擊3類設施

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

美媒：川普政府開始規劃與伊朗和談策略

美媒：川普政府開始規劃與伊朗和談策略

關鍵字：

伊朗以色列彈道飛彈核設施中東戰爭

讀者迴響

熱門新聞

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

川普限伊朗48小時開放荷莫茲　否則炸電廠

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

愛愛「3種姿勢」不要做！醫警告：沒對準一坐就骨折

餐廳打烊客人還賴著不走　網曝1絕招

網瘋傳「統一布布」全黃布丁將開賣　業者低調回應

賴清德重啟核電　前綠營幕僚驚嘆「神奇」：推倒神主牌

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面