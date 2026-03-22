瞬間墜河！巴西大橋坍塌「機車汽車噴飛」14死　驚悚畫面首曝光

▲ 行駛在橋樑上的機車騎士騰空飛起。（圖／翻攝自theworldwatch.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西朱塞利諾庫比契克（Juscelino Kubitschek）大橋坍塌造成14死3人失蹤的慘劇，相關行車記錄器影片近日首度曝光。代表罹難者家屬的律師法奇內洛（Melissa Fachinello）公開的畫面顯示，橋面斷裂後車輛反應不及，機車騎士、汽車瞬間飛起後墜入托坎廷斯河（Tocantins River），場面令人震驚。

律師公開畫面 批當局未賠償罹難者家屬

綜合Mix Vale等當地媒體，這起事件發生於2024年12月22日，奪走14條人命，另有3人至今下落不明。法奇內洛代表運輸公司Expresso Geracao提出賠償訴求，該公司貨車駕駛不幸罹難，車輛後來才從河中打撈上岸。她痛批當局遲遲未給付任何補償，「賠償並非施捨，而是疏失受害者應得的權利。」

議員意外拍下過程 18人落橋僅1人獲救

事故當下，當地議員朱尼爾（Elias Junior）正巧在拍攝橋樑龜裂情況準備檢舉，意外記錄下坍塌瞬間。18名墜橋者中僅1人倖存，罹難者包括25歲女性與46歲男性機車騎士，以及多名貨車駕駛。事故導致3輛機車、1輛轎車、2輛小貨車及4輛大型貨車墜河，車上共載運76噸硫酸與2.2萬公升農藥，引發環境疑慮。

▲ 橋上的車輛根本來不及躲避。（圖／翻攝自theworldwatch.com）

老橋早被警告危險 流標來不及改建

這座橋樑建於1960年代，因長期承載重型車輛通行且缺乏維護而嚴重劣化。當局早在2020年便曾警告結構「岌岌可危」並建議改建，但2024年招標卻流標，來不及施工就崩塌。原結構已於去年2月炸毀，新橋於去年12月22日啟用，正好是慘劇發生一周年。巴西國家運輸基礎設施部則表示，賠償案件已進入司法程序，無法預估給付時程。

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