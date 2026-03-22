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伊朗放話空前報復！敢動哈格島「恐封鎖曼德海峽」　燒毀能源設施

▲▼ 16日的衛星照顯示阿聯富吉拉港冒出濃煙。（圖／路透）

▲ 曼德海峽恐將成為繼荷莫茲海峽後，下一個遭封鎖的國際航運重要咽喉。圖為阿聯富吉拉港。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊衝突持續升溫，伊朗軍方消息人士透過伊斯蘭革命衛隊附屬媒體《塔斯尼姆通訊社》警告，華府對哈格島（Kharg Island）的任何軍事行動都可能引發局勢全面升級，德黑蘭當局將採取「前所未見」的報復措施，矛頭直指紅海與曼德海峽等關鍵航道。

伊朗揚言焚燒能源設施　美軍恐遭二戰後最重傷亡

這名消息人士強調，若美軍繼續發動攻勢或入侵哈格島這座戰略石油樞紐，伊朗可能以「在其他海峽製造不安全局勢」作為回應，包括曼德海峽與紅海航運安全，甚至揚言「焚燒區域內所有能源設施」，將使全球油價雪上加霜。他還指出，美軍根本無力防守哈格島，一旦發動攻擊，將遭受「二戰以來最慘重傷亡」。

哈格島承載90%原油出口　川普考慮占領施壓

哈格島位於波斯灣，距離荷莫茲海峽北方約300英里，承載伊朗高達90%的原油出口作業。Axios據4名匿名消息人士報導，川普政府正考慮占領或封鎖該島，藉此對德黑蘭施壓。

川普13日曾發文宣稱，美軍摧毀哈格島這顆伊朗「皇冠上的寶石」所有軍事目標，但強調刻意避開石油設施。白宮官員向媒體透露，美軍「隨時都能拿下」哈格島，總統「保留所有選項」，而美方目前已向中東增派近2500名海軍陸戰隊與多艘軍艦。

海峽17艘船遭襲　油價飆破106美元

通過荷莫茲海峽的航運持續受到嚴重干擾，不過伊朗稱，可能允許來自未攻擊伊朗國家的部分船隻通過。國際海事組織數據顯示，自2月28日以來已有17艘船隻遭到攻擊，數千艘船隻被波及。布蘭特原油價格已飆破每桶100美元，21日達到106美元左右。

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