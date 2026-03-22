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川普對伊朗下48小時最後通牒：開放荷莫茲海峽否則「轟炸電廠」

▲▼美國總統川普13日準備登上空軍一號專機前往佛州。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普21日發文警告，要求伊朗必須在48小時內完全且無威脅地開放荷莫茲海峽（Strait ‌of Hormuz），否則美方將攻擊摧毀其境內多座發電廠。

川普針對中東局勢發表嚴厲警告，明確設定48小時最後期限。他說，「如果伊朗不在這刻起48小時內，在『無威脅』的情況下『完全開放』荷莫茲海峽，美國將打擊並摧毀他們的各個發電廠，就從最大的一個開始！」

就在前一天，他才談到要逐步結束對伊朗的戰事，但如今情勢急劇升溫。

川普另外一則發文提到，「美國已經把伊朗從地圖上抹除了！那個三流的分析師David Sanger（紐約時報記者）說我沒達成目標。我當然達成了，而且比原定進度提前好幾個星期！他們的領導層垮台，海軍、空軍全軍覆沒，他們現在完全沒有防禦能力，還想跟我談判。我不談！」

伊朗火速回應　放話攻擊3類設施

針對川普的最後通牒，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人表示，如果伊朗燃料與能源基礎設施遭到敵方攻擊，「美國及以色列政權在該地區的所有能源、資訊科技以及海水淡化基礎設施，都將成為被攻擊的目標」。

美國今年2月28日聯手以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗隨即展開反擊，並封鎖荷莫茲海峽。自從中東戰火爆發以來，海峽航運幾乎停擺。

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