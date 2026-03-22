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面試38K工作！一問才知「要跑全台」傻了　網愣：勞資互雷戰

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友去面試一份工作，原本只是想確認職缺內容，沒想到卻碰上態度超差的主管，對話不到10分鐘就讓他徹底傻眼。他說，對方從頭到尾語氣不耐煩，工作內容也寫得很模糊，直到現場才告知這份工作要「全台灣派遣」，哪裡缺人就得去哪，「真的有點看不懂，現在面試到底是在找員工，還是在找可以忍受爛環境的人？」

原PO在Dcard發文「面試遇到最扯公司…38000要我全台跑還嗆我」，他面試了一份工作，當天提早抵達，但面試經理現身後態度就很跩，聽到他說履歷放在車上，對方還直接翻白眼、滿臉不耐煩去櫃台拿紙。更讓他不舒服的是，整場面試過程中，對方一直打斷他講話，給人的感覺根本沒有想好好聽完求職者的回答。

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另外，該份工作在求職網上並未清楚註明工作內容，結果到了現場，對方才說這份工作屬於「全台灣派遣」，哪裡缺人就要往哪裡補。他只是正常詢問派遣範圍、交通方式與補助怎麼計算，接著再確認一次，「所以38000，要全台跑，哪裡缺就去哪？」沒想到對方直接回，「你只要回答接不接受就好，不然我開十萬你也不會做。」

面試經驗差　他感嘆：在找可忍受爛環境的人？

他聽完之後不禁傻眼，畢竟薪水只有3萬8000元，卻要配合全台跑點，連新竹的據點光騎車就要花上一個小時，油錢與通勤時間都是成本，卻沒被算進去。他也感慨，自己先前到青埔一間醫美診所面試櫃台工作時，對方一開口就先問「你抗壓性強嗎？不夠就不用了」，同樣充滿壓迫感，「真的有點看不懂，現在面試到底是在找員工，還是在找可以忍受爛環境的人？」

貼文曝光後引發熱議，「我姐就是十萬全台跑，不過她說好累做不下去」、「面試官感覺就是在說『你正在浪費我時間』，但他不能直接講，所以乾脆態度差」、「我遇過連薪資都不講的，真不知道約我面試幹嘛？」

但也有網友直呼，「不是誰完全沒問題，而是求職者表達不夠成熟，公司面試專業度也不足」、「履歷放在車上？？？」「我是覺得二邊問題都很大」、「勞方、資方互雷大戰，這篇很適合飯後看助消化欸！」「公司：遇到最扯面試者，要面試履歷還放車上。」

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