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新同事「履歷像外掛」上工狂出包！他傻眼：最穩輸出是自介

▲上班族，小資女，職員，員工，打電腦，上班，求職，工作，勞資。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

履歷是許多人展示學歷、工作經歷的重要門面，但有網友感嘆，最近公司來了一位新同事，履歷漂亮到讓人看了會安靜三秒，國外名校、交換、實習與專題經歷一應俱全。原本以為對方是即戰力，但實際共事後卻落差極大，不僅工作細節頻頻出錯，連基本任務都需要他人協助整理，貼文引發熱議。

原PO在Dcard發文「履歷像開外掛，做事像剛登入」，提到新同事剛報到時，光看履歷就讓人印象深刻，「國外名校、交換、實習、專題，看起來就是那種很會的人。」但一起做事後，卻發現對方最穩定的輸出竟然是自我介紹，雖然口條流暢、什麼都能講一套，但只要進入實作環節就開始出狀況。

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學歷超漂亮　他傻眼：做事頻出包

他說，對方在工作上頻頻出包，包括簡報丟錯檔案、表單漏填、會議抓不到重點，甚至連交辦事項都需要別人再幫忙整理一次，讓他感到相當困惑與無奈，「我現在突然有點懷疑，是我把國外學歷想得太神，還是有些人真的只是很會包裝？」

貼文曝光後掀起討論，不少人認為履歷本來就多少帶有包裝成分，「誰的履歷不是包裝過？再說了，學歷不等於能力」、「沒聽說過一個梗嗎？大家面試前都塑造自己是龍，結果入職只是一條蛇」、「這種人遇多就習慣了，更多的是明明就能做好，就一定要擺爛，進來洗經歷跟躺平的。」

但也有網友表示，「學歷超重要好嗎？學歷好能力差的是少數，學歷差但能力好的根本SSR」、「這不就我的同組同學？事都我做，上台報告他報，分數也他拿」、「如果是剛出社會的學生，可能實務上比較不擅長。我個人的觀察是這類人（履歷經歷不錯的人）有高潛力的比例高。」

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