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少林寺「縱慾方丈」涉貪傳擁7情婦21私生子　遭起訴4罪

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

「天下第一名剎」河南嵩山少林寺爆發重大醜聞，前住持釋永信（原名劉應成）涉嫌挪用寺院資產、違反佛教戒律，更傳擁7名情婦、21個私生子，案件經過一段時間調查後，近期已由河南省新鄉市人民檢察院依法提起公訴，涉及職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪與行賄罪共4項罪名。

大陸《央視》及多家官媒報導，釋永信早在去年年中即遭帶走調查，相關指控包括侵占與挪用寺院資金，以及涉嫌刑事犯罪。少林寺方面於2025年7月底證實，釋永信涉及挪用寺產、違反宗教戒律，並與多名女性存在不當關係且育有私生子。

圍繞其個人生活的爭議長期未歇。綜合多家中國媒體報導，釋永信被指與多名女性關係密切，並傳出擁有7名情婦與21名私生子；同時，其生活作風也備受質疑，包括駕駛豪車、配有保鏢隨行，以及持有海外資產與房產等說法，引發外界高度關注。不過，部分細節仍未獲官方進一步證實。

河南省佛教協會亦曾發文指出，釋永信涉嫌嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有子女，同時涉及挪用侵占寺院資產，行為已觸及法律與宗教規範底線。

釋永信出生於1965年，過去被視為推動少林寺現代化與商業化的重要人物，並曾於1998年至2018年間連任4屆中國全國人大代表。如今隨著案件正式進入司法程序，相關指控與事實認定仍有待法院進一步審理釐清。

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