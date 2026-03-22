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生完小孩！老公「1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴：跟外流沒兩樣

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

迎接新生命的到來，許多新手爸媽會在社交平台上發照片紀念，尤其不少人夫會發老婆充滿母愛的照片。但就有女網友呼籲，絕對不要這樣做，「太太自己發就算了，你先不要，真的。」話題掀起眾人共鳴，「身為當事人看到只會想罵三字經，少在那自我感動了。」

該名女網友在Threads發文，「在此呼籲各位為人父親的男士，不要發布你太太剛生完的狼狽樣子在網路上，太太自己發就算了，你先不要，真的。」

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貼文一出，馬上引來共鳴，「每次看到這種都覺得，到底有沒有把老婆當人」、「當下真的很醜，為什麼要PO那種照片？」「每次看到有女生願意生完被拍照，我都覺得很厲害，就算我是剖腹產也不願意拍。」「這樣跟外流沒兩樣。」

事先交代也沒用！苦主「昏睡照」被發群組

還有苦主直呼，「我老公也是，把我產後還躺在病床上昏睡的照片發在家族群組（主要是為了拍寶寶），事先交代也沒用。」也有人夫表示，「身為一個兩個孩子的父親，覺得這篇文很重要！提醒各位即將升格為人父的兄弟們，老婆剛生完無告知就發照片，這個行為是趁亂捅刀，不是分享喜悅，望周知。」

還有人直呼，「有的時候太太衣衫不整，嫩嬰剛生完貼在沒穿衣服的胸口，有些男士太過欣喜，分享在家庭群組根本是災難（說不定有些微露點他沒注意），Po文或上傳照片在家庭群組時，請讓當事人確認是否可以分享給別人看，謝謝！」

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