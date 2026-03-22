高市魅力收服川普！　紐時曝1心機「隨身翻譯勾起深厚情誼」

▲高市早苗與川普在白宮會面。（圖／X／高市早苗）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近日頻頻批評盟友對中東戰事態度消極，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）日前訪問白宮直面川普，卻憑藉個人魅力，透過靈活外交手腕成功化解壓力，竟然全身而退，還讓川普再次盛讚。

高市早苗「魅力外交」收服川普

《紐約時報》指出，高市在會談中展現以「魅力外交」為核心的策略，不僅多次讚揚川普，甚至表示相信只有川普能實現世界和平。面對川普包含「珍珠港事件」在內的玩笑言論，她選擇低調應對，並流暢地將話題導向貿易與國防合作等共同利益。川普則回以善意，稱高市是「非常受歡迎且強大的女性」，與其近期對歐洲盟友的批評形成對比。

外交專家也給予正面評價。外交關係協會日本問題專家史密斯（Sheila A. Smith）表示，高市很清楚這個時刻需要的是什麼，而且「執行得非常完美」，並認為此次會面對日本而言是一場外交勝利。

向前輩安倍晉三學習

報導指出，高市的手法明顯承襲已故前首相安倍晉三（Shinzo Abe）的風格。安倍生前與川普建立密切私人關係，並因善於掌握川普偏好而被稱為「川普耳語者」（Trump whisperer）。

值得注意的是，高市此次訪美還帶上安倍生前使用的口譯員。川普對該名日本外務省官員印象深刻，當場表示，「你有一位非常優秀的譯員，我跟著晉三時就認識他了。」

日美關係深化

在整天行程中，高市持續強化雙方互動。晚宴上，她稱讚川普氣色良好，並向其子巴倫（Barron Trump）送上生日祝福；川普則回應祝賀高市近期選舉勝利，氣氛相對融洽。

亞洲集團負責人柯林（Luke Collin）分析，在當前複雜國際局勢下，高市策略已達到預期效果，「只要能提升雙方關係並在國際輿論上留下正面印象，對日本而言已是最佳結果」。