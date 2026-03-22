　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市魅力收服川普！　紐時曝1心機「隨身翻譯勾起深厚情誼」

▲高市早苗與川普在白宮會面。（圖／X／高市早苗）

▲高市早苗與川普在白宮會面。（圖／X／高市早苗）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近日頻頻批評盟友對中東戰事態度消極，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）日前訪問白宮直面川普，卻憑藉個人魅力，透過靈活外交手腕成功化解壓力，竟然全身而退，還讓川普再次盛讚。

高市早苗「魅力外交」收服川普

《紐約時報》指出，高市在會談中展現以「魅力外交」為核心的策略，不僅多次讚揚川普，甚至表示相信只有川普能實現世界和平。面對川普包含「珍珠港事件」在內的玩笑言論，她選擇低調應對，並流暢地將話題導向貿易與國防合作等共同利益。川普則回以善意，稱高市是「非常受歡迎且強大的女性」，與其近期對歐洲盟友的批評形成對比。

外交專家也給予正面評價。外交關係協會日本問題專家史密斯（Sheila A. Smith）表示，高市很清楚這個時刻需要的是什麼，而且「執行得非常完美」，並認為此次會面對日本而言是一場外交勝利。

向前輩安倍晉三學習

報導指出，高市的手法明顯承襲已故前首相安倍晉三（Shinzo Abe）的風格。安倍生前與川普建立密切私人關係，並因善於掌握川普偏好而被稱為「川普耳語者」（Trump whisperer）。

值得注意的是，高市此次訪美還帶上安倍生前使用的口譯員。川普對該名日本外務省官員印象深刻，當場表示，「你有一位非常優秀的譯員，我跟著晉三時就認識他了。」

日美關係深化

在整天行程中，高市持續強化雙方互動。晚宴上，她稱讚川普氣色良好，並向其子巴倫（Barron Trump）送上生日祝福；川普則回應祝賀高市近期選舉勝利，氣氛相對融洽。

亞洲集團負責人柯林（Luke Collin）分析，在當前複雜國際局勢下，高市策略已達到預期效果，「只要能提升雙方關係並在國際輿論上留下正面印象，對日本而言已是最佳結果」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄧愷威後援1局無失分　奪春訓熱身賽首勝
快訊／19歲BMW駕駛疑闖紅燈　北市凌晨車禍5傷
大回暖！　下波「雨最多」時間曝
快訊／美前FBI局長辭世　川普：很高興他死了
把握好天氣！　2波鋒面接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高市魅力收服川普！　紐時曝1心機「隨身翻譯勾起深厚情誼」

美媒：川普政府開始規劃與伊朗和談策略

22國發聲譴責伊朗：願出力確保荷莫茲海峽恢復通航

伊朗攻擊印度洋英美基地！　英官員證實

伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

快訊／美國前FBI局長辭世「曾調查通俄門」　川普：很高興他死了

每年1千名額！這國年輕人繳回駕照「爽領92萬」　5年內不能開車

孕婦頭暈軟腳墜軌　列車進站前5分鐘！5高中生跳下救人結局暖哭

美國加強印太夥伴合作！同意在日生產飛彈引擎　菲也將建彈藥產線

泰國要縮免簽！60天砍半變30天「官方點名亂象」　理由曝光

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

高市魅力收服川普！　紐時曝1心機「隨身翻譯勾起深厚情誼」

美媒：川普政府開始規劃與伊朗和談策略

22國發聲譴責伊朗：願出力確保荷莫茲海峽恢復通航

伊朗攻擊印度洋英美基地！　英官員證實

伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

快訊／美國前FBI局長辭世「曾調查通俄門」　川普：很高興他死了

每年1千名額！這國年輕人繳回駕照「爽領92萬」　5年內不能開車

孕婦頭暈軟腳墜軌　列車進站前5分鐘！5高中生跳下救人結局暖哭

美國加強印太夥伴合作！同意在日生產飛彈引擎　菲也將建彈藥產線

泰國要縮免簽！60天砍半變30天「官方點名亂象」　理由曝光

少林寺「縱慾方丈」涉貪傳擁7情婦21私生子　遭起訴4罪

出國學語言「未待滿3個月」進步有限　研究：寄宿家庭效果最好

AI時代誰最有價值？微軟：未來職場勝負關鍵在「定義工作的人」

鄧愷威後援1局無失分奪春訓熱身賽首勝！

快訊／19歲BMW駕駛疑闖紅燈　北市凌晨車禍5傷

高市魅力收服川普！　紐時曝1心機「隨身翻譯勾起深厚情誼」

中東戰事升溫　為何台灣能源討論反而更失真？

「成功公式」AI時代已失效　專家：讓孩子14歲探索，少走20年彎路

大谷翔平對台滿貫砲戰袍飆破640萬！官方拍賣瘋搶 咖啡機也爆紅

賴清德重啟核電　前綠營幕僚驚嘆「神奇」：推倒神主牌

【車體碎片四散】副站長開車受困平交道！　「高舉雙手攔火車」沒效車仍遭撞

國際熱門新聞

美以轟伊朗「燒到台灣」！半導體恐遭衝擊

美國前FBI局長辭世　川普：高興他死了

孕婦頭暈軟腳墜軌！5高中生迅速跳下救人

22國發聲譴責伊朗：願出力確保荷莫茲海峽恢復通航

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

每年千名額！這國年輕人繳回駕照爽領92萬

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

泰國要縮免簽！60天砍半變30天理由曝

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

美國同意在日生產飛彈引擎

成人女模峇里島激戰拍片　機場被截逮捕

美媒：川普政府開始規劃與伊朗和談策略

更多熱門

相關新聞

美媒：川普政府開始規劃與伊朗和談策略

美媒：川普政府開始規劃與伊朗和談策略

伊朗戰爭開打3周後，美國政府已開始為戰後局勢與可能的外交談判鋪路。多名官員與消息人士透露，美國總統川普團隊已就戰爭下一階段展開初步討論，並評估與伊朗啟動和平談判的可能性。

伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

美國前FBI局長辭世　川普：高興他死了

美國前FBI局長辭世　川普：高興他死了

孕婦頭暈軟腳墜軌！5高中生迅速跳下救人

孕婦頭暈軟腳墜軌！5高中生迅速跳下救人

美國同意在日生產飛彈引擎

美國同意在日生產飛彈引擎

關鍵字：

川普日韓要聞高市早苗紐約時報日本美國

讀者迴響

熱門新聞

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

搶買黃金！北市「這一家」生意好到驚人

網瘋傳「統一布布」全黃布丁將開賣　業者低調回應

餐廳打烊客人還賴著不走　網曝1絕招

美以轟伊朗「燒到台灣」！半導體恐遭衝擊

企業開除女副總　原因竟寫在辦公室偷吃

只是鼻塞！醫揪「極微小不對稱」竟是鼻咽癌　4大警訊別拖

朱海君驚爆婚變NONO還暴瘦　康康揭內情

美國前FBI局長辭世　川普：高興他死了

愛愛「3種姿勢」不要做！醫警告：沒對準一坐就骨折

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面