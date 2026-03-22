賴清德推動重啟核電　朱立倫：證明國民黨才是對的

▲賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者張靖榕／綜合報導

總統賴清德21日表示，政府已依法啟動重啟核電程序，引發政壇關注。前國民黨主席朱立倫回應稱，賴清德此舉等同「用行動證明國民黨才是對的」，批評執政黨終於面對現實。

賴政府推動核電重啟

賴清德出席「磐石會」會長交接典禮時指出，因應AI時代高算力用電需求與低碳能源趨勢，政府正推動核電重啟。核三廠計畫預計本月送交核安會審議，並已與美商簽約，針對核二、核三廠進行安全審查。

賴清德表示，經濟部與台電評估後確認核三廠具備重啟條件；核二廠則由台電與美國奇異公司合作進行安全檢視，完成後也將送審。

核電重啟「三大關卡」 賴政府矢言確保運作安全

賴清德強調，核電政策須通過安全延役、核廢處理與社會共識三大關卡，政府將確保運作安全並提出核廢方案，同時加強社會溝通。

朱立倫：證明國民黨是對的

對此，朱立倫在臉書表示，這項政策雖方向正確，而賴清德是用行動證明國民黨是對的，執政黨終於低頭面對現實，他說必須沉重地問，「現在轉彎是不識太晚了」。朱認為過去已讓社會與產業付出高成本，但至少是止跌開始。他也強調，未來將持續監督政府，要求提出完整能源配套，確保民生與產業穩定。