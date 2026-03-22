美媒：川普政府開始規劃與伊朗和談策略

▲美國總統川普 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗戰爭開打3周後，美國政府已開始為戰後局勢與可能的外交談判鋪路。多名官員與消息人士透露，美國總統川普團隊已就戰爭下一階段展開初步討論，並評估與伊朗啟動和平談判的可能性。

川普擬「逐步結束戰爭」 白宮著手準備談判

美國媒體Axios報導，川普近日表示正考慮「逐步結束」戰爭，但美方官員普遍預期衝突仍將持續約2至3周。同時，白宮內部已開始規劃外交選項，為未來談判預作準備。知情人士指出，川普特使庫許納（Jared Kushner）與魏科夫（Steve Witkoff）均已參與相關討論。

消息人士表示，任何潛在協議的核心條件，將包括重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、處理伊朗高濃縮鈾庫存問題，以及就核計畫、彈道飛彈與區域代理人問題達成長期約束協議。

目前美伊之間仍未恢復直接接觸。一名美國官員與兩名消息人士指出，埃及、卡達與英國近期扮演中介角色，替雙方傳遞訊息。相關管道顯示，伊朗對談判持開放態度，但提出包括停火、確保戰爭不再重啟及戰後賠償等條件。

美方提出多項要求 伊朗多次拒絕

美方則提出多項要求作為談判基礎。一名官員表示，美國認為已削弱伊朗軍事與區域影響力，並希望德黑蘭承諾包括：未來5年內不發展飛彈計畫、全面停止鈾濃縮、永久關閉納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）與福爾多（Fordow）核設施反應爐，並接受對離心機與相關設備的國際監督。

此外，美方也要求伊朗與區域國家簽署武器管制協議，限制飛彈數量不得超過1000枚，同時停止對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、葉門胡塞武裝（Houthi）及加薩哈瑪斯（Hamas）等組織的資助。

不過，伊朗過去已多次拒絕上述條件。德黑蘭方面也質疑，在美國曾一邊談判、一邊發動軍事行動的情況下，重啟對話的可信度有限，顯示雙方在走向談判之前仍存在重大分歧。