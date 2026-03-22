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22國發聲譴責伊朗：願出力確保荷莫茲海峽恢復通航

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

記者張靖榕／綜合報導

中東局勢升溫，伊朗掐住荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）咽喉，進行打擊封鎖，導致全球原油供應受阻、油價飆升。22個國家21日發表聯合聲明，呼籲伊朗停止攻擊商船，並表示願意投入行動，確保海峽恢復安全通航。

22國表態願確保海峽恢復通航

這份聲明由英國、德國、法國、日本、南韓等國，以及波斯灣國家阿拉伯聯合大公國與巴林共同發布。聲明指出，各國已準備「貢獻適當力量來確保荷莫茲海峽安全通航」，並對伊朗近期攻擊無武裝商船與能源設施、甚至封鎖海峽的行為予以「最強烈譴責」。

此舉被視為間接呼應美國總統川普先前施壓盟友派遣軍艦護航的主張，但聯合聲明未說明具體軍事或行動細節，後續執行方式仍不明朗。

伊朗自我防衛衝擊全世界

伊朗方面則強調，其行動屬於防衛性質。德黑蘭指出，對外國船舶的攻擊是對自身遭受打擊的回應。不過此舉已嚴重干擾全球能源運輸。根據能源分析公司Kpler統計，自3月1日至19日，通過荷莫茲海峽的商船僅116艘，較正常水準大減約95％；但伊朗自身的航運量則未受明顯影響。

另一方面，日本共同社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，願意讓日本進口的原油持續通行，並稱「荷莫茲海峽是開放的，只對敵對國家船舶與油輪封鎖」。

此外，根據CNN報導，伊朗正與8個國家協商，允許其能源運輸通過海峽，但條件是需以人民幣進行交易，顯示能源與金融體系正出現進一步地緣政治分化。

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