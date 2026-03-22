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把握好天氣！　2波鋒面接力

（圖／氣象署）

▲今晨濃霧特報。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！中央氣象署表示，周三微弱鋒面通過，以及東北季風稍增強；下周六另一鋒面通過，以及東北季風增強，水氣增多。

桃園、苗栗濃霧特報

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氣象署今天清晨發布「濃霧特報」，今晨北部、雲林至台南地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及苗栗已或將出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

氣象署指出，今天東北季風減弱，迎風面花蓮、台東及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭有零星降雨，午後山區可能有零星短暫陣雨；溫度方面，隨著風向逐漸轉為東南風，北部及東北部氣溫回升，預測北部及東半部高溫約26至28度，中南部可達30至31度，至於各地早晚低溫約17至20度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周一、周二環境風場為東南風，迎風面的花東及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭有零星短暫陣雨，午後山區並有零星短暫陣雨。

周三、周六兩波鋒面

氣象署預報，周三微弱鋒面通過及東北季風稍增強，周四東北季風影響，水氣稍增加，基隆北海岸及宜蘭有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，午後山區並有零星短暫陣雨；周五東北季風減弱，水氣減少，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區並有零星短暫陣雨。

氣象署表示，下周六另一鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，北部及東半部有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。

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