伊朗攻擊印度洋英美基地！　英官員證實

▲伊朗此前公開泥石彈道飛彈。（圖／達志影像）



記者張靖榕／綜合報導

一名英國官員證實，伊朗曾試圖攻擊位於印度洋狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）的英美聯合軍事基地，但行動未能成功。德黑蘭當局曾向該基地發射2枚彈道飛彈。

英國開放基地供美軍使用前 伊朗飛彈已鎖定攻擊

法新社報導，狄耶戈加西亞距離伊朗約4000公里，是英國允許美國在此次戰爭中用於「防禦作戰」的關鍵基地之一。英國政府日前也宣布，開放該基地以及英格蘭西南部費爾福（Fairford）基地供美軍使用，打擊伊朗用於攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻的飛彈設施與相關軍事能力。

英方官員表示，伊朗的攻擊行動發生在倫敦宣布上述軍事支援措施之前，顯示區域緊張情勢早已升溫。

飛彈射程翻倍 精度卻下降

美聯社報導，伊朗過去曾將彈道飛彈射程限制在2000公里內，但美方官員指出，伊朗的衛星發射技術可能使飛彈具備更遠射程。英國智庫皇家聯合軍事研究所資深研究員布朗克（Justin Bronk）分析，伊朗的「鳳凰號」（Simorgh）衛星運載火箭可延伸打擊距離，但可能犧牲命中精度。

另一方面，英國在軍事參與上仍有所節制。BBC報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）已向賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）說明，位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞（Akrotiri）空軍基地將「不會參與」美國對伊朗的打擊行動。