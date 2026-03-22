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中東戰爭衝擊「塑膠製品喊漲」　7項醫療器材也漲價了

▲▼買東西,購物,買水果,逛街,塑膠袋,限塑,牛仔褲,球鞋。（圖／Pixabay）

▲中東戰爭導致「塑膠製品喊漲」，連7醫療器材也漲價。（圖／翻攝自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

因中東戰爭、伊朗封鎖荷莫茲海峽等事件影響，導致全球石油供應緊張、相關石化工業原料短缺，台灣許多日常生活用品供應就受到衝擊，像是使用頻率非常高的塑膠袋不只價格上漲，有些通路甚至出現缺貨的情況，另外有7項醫療器材也將因缺貨漲價。

塑膠袋價格上漲　市場出現限量與缺貨

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綜合媒體報導，有包材業者透露，截至3月21日，塑膠袋每公斤平均調漲約16.5元，透明膠帶價格上升約20%，PVC手撕膠帶也有約一成漲幅。另有五金行透露，塑膠袋單次調漲幅度達5元，遠高於以往僅0.5至1元的波動，主要因進貨成本已高於原本售價，業者難以再自行吸收

供應端不穩也帶動搶購潮，不少消費者近期頻繁購買囤貨。有業者表示，上游廠商已提前預警，未來膠帶、手套、衣架與垃圾袋等相關商品價格仍可能持續上漲，甚至可能還會發生缺貨的情況。

餐飲業減量使用　攤商憂影響客源

成本上升直接衝擊餐飲與市場攤販，有小吃店就貼出公告，提醒顧客塑膠袋供應不足，建議自備容器或提袋，也有店家調整提供方式，例如消費未達一定金額不再免費提供。

不過，多數業者仍對轉嫁成本持保留態度。有店家坦言，儘管進貨價格上升，但若額外收費恐影響買氣，因此短期內仍選擇自行吸收，或靠先前的庫存暫時支撐營運。

影響擴大　醫療與多產業同步承壓

除了餐飲等行業受影響外，連醫界也受到牽連，有醫療器材業者指出，醫用手套、抽痰管等耗材已上調約7%至8%，且未來恐面臨缺貨風險，另外諸如氧氣機、輪椅、看護墊、紙尿褲及氣墊床外殼等塑膠相關產品也都上漲了5%至10%。

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