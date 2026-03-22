「楊忠憲芭樂」爆紅！全台狂找本尊　脆友集體告白：您種的很好吃

▲「楊忠憲芭樂」爆紅，吃過的人都忍不住說很好吃。（示意圖／農糧署提供）



網搜小組／董美琪報導

台灣小農魅力無法擋！近日在社群平台Threads上，一位名為「楊忠憲」的芭樂農夫意外爆紅。起因是有網友分享了一張在超市購買的芭樂照片，大讚「楊忠憲你種的芭樂很好吃欸，超甜」，甚至連家長都指名認證。這篇貼文在短時間內吸引超過6.5萬人點讚，引發全台網友瘋狂敲碗：「哪裡買到忠憲芭樂？」

根據網友分享的照片顯示，這款「珍珠芭樂」包裝標籤上明確印著生產者姓名「楊忠憲」，產地寫屏東。不少幸運買到的網友紛紛現身說法，表示這款芭樂口感「偏硬、脆口」，且甜度極高。有專業吃法網友更感性告白：「Dear楊忠憲先生，我也買到您種的芭樂了，靠近籽的部位真教人欲罷不能！」

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不過，這款芭樂也引發了小小的「吃法爭議」。有網友看到原PO將芭樂去籽，驚呼「籽最好吃了怎麼可以挖掉」，原 PO 則幽默回應：「有時候會吃，只是會一直卡在牙齒上。」

隨著討論熱度飆升，留言區瞬間變成大型尋人現場。有網友指出這款神級芭樂在全聯購得，引發一波「明天立刻去找楊忠憲」的行動。

網求宅配管道：台北也想買

目前，這股「忠憲熱潮」已蔓延，不少人喊話：「忠憲請直接開團宅配！」、「拜託大家神出楊忠憲」。這場意外的社群走紅，也展現了台灣小農精湛的種植技術，若您最近在超市看到標籤上寫著「楊忠憲」的芭樂，手速恐怕要快，否則可能又要被熱情的網友「下架」了。