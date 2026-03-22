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台中34歲男打手遊突胸痛　送醫竟是「心肌梗塞」3條血管嚴重阻塞

▲▼34歲壯男打手遊打到一半胸痛 不是打輸線上對手是心肌梗塞。（圖／衛生福利部台中醫院）

▲台中34歲男打手遊突胸痛，送醫竟是心肌梗塞。（圖／衛生福利部台中醫院）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市34歲陳姓男子今年1月某日晚間在家玩手遊紓壓，不料打到一半突然覺得胸痛，原本是以為上班太累不以為意，想說休息一下就好，沒想到症狀卻逐漸加劇，從前胸痛到後背還直冒冷汗，被家人緊急送醫，經診斷後發現竟是心肌梗塞，而且一次就有三條血管嚴重阻塞，幸好及時接受手術治療，目前已恢復健康並重返職場。

衛生福利部台中醫院心臟內科黃聖瑋醫師指出，陳男到院急診時聲稱有胸痛跟冒冷汗，急診團隊抽血檢查發現心肌酵素超標，懷疑心肌梗塞，除了立即施打抗凝血劑，進一步進行心導管檢查，果然發現陳男有左前降支、左迴旋支、右冠狀動脈都嚴重狹窄。

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經跟陳男與家人討論後，心導管團隊決定先以氣球擴張心導管置放支架手術打通左前降支與左迴旋支兩條狹窄血管並裝上塗藥支架，一個月後接著進行右側冠狀動脈狹窄部位的心導管氣球擴張支架置放治療，成功解除三條重要心血管阻塞的危機。

「這是今年第一個40歲以下的心肌梗塞案例」，黃聖瑋醫師表示，患者雖然年紀輕，但有18年菸齡，還有高血脂、高血壓病史，平時身體健壯，這次發病就是三條大血管嚴重狹窄，幸好住家離醫院不到十分鐘車程，及時就醫治療救回一命，陳男出院時也保證「會立刻戒菸顧性命！」

黃聖瑋醫師強調，別以為年輕就不會心肌梗塞，臨床上四十歲以下年輕心肌梗塞的案例越來越多，去年他甚至還碰到一個月就有3例40歲以下年輕心肌梗塞案例，其中一個最年輕的才28歲。

黃聖瑋醫師指出，造成心肌梗塞的原因很多，除了不可變的年齡與家族史，三高、抽菸、肥胖、壓力、不健康的飲食或缺乏運動、甚至濫用藥物，都是心肌梗塞的高危險、卻是可自行改善的重要因子，民眾若出現呼吸急促、冒冷汗、心悸、背痛，甚至不明原因頭暈或暈厥、持續性的疲倦或突然體力不支，都可能是心肌梗塞的症狀，應立即就醫，避免遺憾。

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